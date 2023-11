A Uomini e Donne non è c’è un attimo di pausa, dopo Ida Platano ecco un altro ritorno bomba. La notizia, già diffusa ovunque, arriva dalle anticipazioni fornite da Amici News e SuperGuidaTV. Chi sarà a sedersi di nuovo in studio? Si tratta di un cavaliere a dir poco chiacchierato, al centro di tante voci durante l’estate che farà molto parlare. In attesa di vederlo ad animare il dialogo ci sta pensando Ida Platano, il ritorno della quale sarà indigesto a Tina Cipollari e, probabilmente, anche a Gianni Sperti.

Per ora ci pensano i fan a mostrare il loro poco apprezzamento. “Che tristezza questa donna. Con questa mossa conferma di essere una donna immatura e totalmente vuota. Mi dispiace molto per il figlio”, scrive un’utente sulla pagina Instagram ufficiale. Dentro lo studio le cose non sembrano andare meglio. Ci pensano ancore le anticipazioni a fare chiarezza.





Uomini e Donne, dopo Ida Platano torna anche Armando Incarnato

“Il trono di Ida, invece, pare prendere il via non sotto una buona stella. Su 4 ragazzi scesi con l’appuntamento al buio, a rimanere in studio ve n’è solo 1. L’unico coraggioso a rimanere è un ragazzo di 37 anni. Roberta Di Padua ha chiesto a Ida se vi era la possibilità di restaurare tra loro un rapporto di pace. La Platano pare non averne voluto sapere”.

“Non riesce a dimenticare quanto accaduto in passato e a fidarsi di lei. Come sarà la convivenza in studio? Maria De Filippi e Gianni Sperti si sono schierati questa volta con Roberta”. Così mentre un vecchio corteggiatore di Ida Platano bussa alla porta. Si tratta di Armando Incarnato che ha fatto il suo ingresso in studio. Le anticipazioni descrivono tutto.

“Visto il ritorno di Armando, Maria De Filippi ha chiesto a Cristina se a lei piacesse ancora e quest’ultima, che stava frequentando Marco, ha risposto di sì. Pare però che sia stato Armando a troncare subito ogni questione. Nessuna domanda è stata rivolta a Barbara, ma di sicuro moltissimi fan, soprattutto sui social, inizieranno a sperare che possa accadere qualcosa”.