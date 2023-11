Ambiente teso intorno a Ballando con le stelle, infatti nelle ultime ore è intervenuto duramente Giovanni Terzi. Il concorrente se l’è presa con la giuria del programma di Milly Carlucci per un motivo ben preciso e la sua rabbia si è mescolata anche con la delusione. Mai si sarebbe aspettato di dover fare i conti con una situazione del genere, quindi ha deciso di sfogarsi apertamente nella mattinata di mercoledì 8 novembre a Storie Italiane.

Infatti, Eleonora Daniele ha parlato di Ballando con le stelle e ha voluto ascoltare il parere di Giovanni Terzi, che tra l’altro rischia di uscire dalla trasmissione nella prossima puntata essendo in ballottaggio con Rosanna Lambertucci. La giuria del programma di Rai1 ha avuto un atteggiamento nei suoi confronti, che lui ha ritenuto inadeguato e che lo ha perfino offeso. Vediamo insieme cosa è successo in queste settimane.

Ballando con le stelle, Giovanni Terzi contro la giuria: “Mi hanno offeso”

Nel corso della sua ospitata a Storie Italiane, il concorrente di Ballando con le stelle è stato molto chiaro, quindi è impossibile equivocare il suo discorso. La giuria, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni è stata contestata duramente dal giornalista: “Io ho un altro punto di vista. Non sono stato considerato quando c’è stata la clip sulla mia malattia. Hanno detto che ero noioso. Qua c’è una persona che ogni sei mesi deve verificare se è il caso di fare il trapianto di polmoni“.

Quindi, per Terzi i giudici di Ballano sarebbero stati insensibili davanti ad una tematica così importante che la riguarda direttamente. E poi ha continuato così il suo assalto verbale: “Noi sapevamo perfettamente che la giuria è questa. Quando abbiamo firmato il contratto non ho mai visto in precedenza Mariotto o Selvaggia Lucarelli, Canino e gli altri essere gentili con i ballerini. Mai successo. Ho visto le clip dopo lo spettacolo e il silenzio assoluto rispetto a cose importanti della mia vita mi ha dato dispiacere. Comunque vado avanti”.

Infine, è stata Eleonora Daniele a prendere la parola durante la sua trasmissione: “Posso testimoniare la difficoltà che Giovanni ha avuto e sta avendo nell’affrontare la sua malattia importante. Non amo scherzare su queste cose”. E chissà se la giuria di Ballando con le stelle avrà o meno un altro comportamento sabato 11 novembre.