“Con lui…”. Soleil Sorge fa il suo nome ed è totalmente inaspettato: la rivelazione in diretta

Una volta usciti dal GF Vip i partecipanti alla sesta edizione stanno sperimentando nuove strade. Giusto ieri, lunedì 11 aprile, Alex Belli ha annunciato che per lui ci sono novità interessanti. Il ‘man’, lo ricorderete nel triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge, ha infatti confermato che a “molto presto” farà uno shooting, un servizio fotografico, con le sorelle Selassié. E la vincitrice del reality Jessica ha confermato tutto. Non solo, l’attore ha anche parlato dei ‘basciagoni’.

Cioè di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che, innamoratisi dentro la Casa più spiata dagli italiani, hanno proseguito fuori la loro relazione. Ebbene alla domanda “Quando uno shooting con i basciagoni?” l’attore risponde “Succederà anche questo..!!”. E Soleil Sorge, nel frattempo, dove è finita? Beh, per lei si sono aperte definitivamente le porte del mondo della tv. Oggi è opinionista a “La Pupa e il Secchione”. Ma per Soleil già si parla di un nuovo programma tutto suo.





I produttori di “X-Style”, trasmissione di Canale5 che si occupa di moda, costume, personaggi e lifestyle, sta pensando proprio a Soleil Sorge per la prossima edizione. Che dovrebbe partire a settembre. Intanto, comunque, Soleil è stata ospite all’Isola party, programma on line con Ignazio Moser e Valentina Barbieri. E ha ricordato quanto ha partecipato all’Isola dei Famosi edizione 14. Un’esperienza bellissima, durante la quale nacque un profondo legame con Jeremias Rodriguez. Anche se non sono mancate le difficoltà…

“Forse l’unico ricordo brutto che ho dell’Isola – ha confessato Soleil Sorge – è stato il modo in cui alcune persone mi hanno trattato”. Ciò nonostante lei tornerebbe di corsa all’Isola dei Famosi. Anzi, è una cosa da fare “almeno una volta all’anno”. Ma con chi degli ex gieffini farebbe nuovamente la naufraga in Honduras? Soleil non ha alcun dubbio: “Con Barù partirei domani a farla!”.

E Alex Belli? Soleil chiarisce: “Diciamo no. Mi è andata bene vivermelo in casa, anche se sono certa che sarebbe un ottimo concorrente dell’Isola perché è una persona che si dà molto da fare; è un po’ un tuttofare, ha l’arte dell’arrangiarsi. Sono certa che potrebbe dare tanto anche all’Isola. Però non con me ecco”. Poi Soleil parla di Jeremias: “Sì all’Isola mi sono innamorata di Jeremias. Ci siamo fidanzati e tutto è iniziato proprio sull’Isola dei Famosi, anzi istanti prima di iniziarla. Non sto seguendo giornalmente, però seguo tramite social. Comunque non ho dubbi che farà un bellissimo percorso sia lui che il padre secondo me sono fortissimi”.

