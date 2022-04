“È fatta!”. Soleil Sorge, notizia top. Dopo il GF Vip e La Pupa e il Secchione è inarrestabile

La sua partecipazione al GF Vip è stato qualcosa di travolgente. In tanti già la conoscevano come influencer. Ma l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia le ha fatto fare il definitivo ‘salto di qualità’. E sì perché Soleil Sorge quel mondo lì, quello dello spettacolo, dello showbiz, della tv e delle luci puntate addosso lo ha sempre sognato. Anzi, forse è il mondo della tv che ha sempre sognato una come lei. Vallo a capire.

Da quando la sesta edizione del reality di Alfonso Signorini è finito, il pubblico ha continuato a seguire le vicende dei suoi numerosi protagonisti. Dalla vincitrice Jessica Selassié a Barù, da Davide Silvestri a Lulù e Manuel, insomma come al solito il GF Vip ha fatto il suo lavoro in termini di notorietà. E di conseguenza pure in termini di opportunità per i partecipanti. La figura di Soleil, però, è diversa. Intanto è diventata opinionista a “La Pupa e il Secchione Show”. Ma i progetti di Mediaset sembrano essere ben più ambiziosi.





Dopo La Pupa e il Secchione, scelta da Barbara D’Urso, una che di tv ne capisce non poco, per Soleil Sorge potrebbe essere pronto un nuovo programma. La prudenza non è mai troppa, ci mancherebbe. Ne sa qualcosa il trionfatore dell’anno scorso al GF Vip, Tommaso Zorzi. Ma questa è un’altra storia. Forse. Intanto le indiscrezioni parlano del desiderio da parte della produzione di “X-Style” di puntare proprio su di lei.

Il settimanale che si occupa di moda, costume, personaggi e lifestyle va in onda il martedì in seconda serata e in replica il sabato mattina. Attualmente è condotto da Giorgia Venturini. Ma Soleil Sorge, per quanto riguarda i contenuti trattati, non è certo seconda a nessuno.

La prossima edizione di “X-Style” inizierà con ogni probabilità a settembre. E se a queste voci si uniscono quelle relative a un like di troppo di Soleil Sorge allora il quadro si fa più chiaro. Ci riferiamo ad un post di critica nei confronti di Barbara D’Urso secondo cui la conduttrice avrebbe trasformato La Pupa e il Secchione in un reality. Soleil avrebbe messo il ‘mi piace’. E questo non sarebbe stato molto gradito da Carmelita. Ci saranno sviluppi?

