“Vogliono lei”. Momento d’oro per Soleil Sorge, dopo il GF Vip fioccano le chiamate

Soleil Sorge non si ferma più, dopo il GF Vip e La pupa e il secchione per l’ex Uomini e Donne ecco un nuovo programma. Sono stati mesi molto complicati per Sole, al centro delle storia con Alex Belli sulla quale, per altro, è tornata di recente a parlare. “Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in un’altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”.



Ma Soleil Sorge non si era fermata qui, infatti ha anche spiegato cosa pensa che lui abbia fatto. “In realtà dentro di me lo sapevo già. Nonostante io cercassi di fargli capire che non provavo le sue stesse emozioni, era difficile frenare la vicinanza e la voglia di farsi abbracciare e coccolare”.



“Ma non siamo andati oltre: non c’è stato nulla di più che un bacio. Mi auguro che le sue intenzioni non siano mai state quelle di usarmi. Con i suoi comportamenti credo che abbia più che altro cercato di salvare se stesso”, aveva continuato Soleil Sorge spiazzando tanti che speravano in frasi diverse.







Quello che è sicuro è che il GF Vip ha dato grande popolarità a Soleil Sorge. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip infatti Barbara D’Urso aveva annunciato la sua nomina a giudice de ‘La pupa e il secchione’. “Vorrei ufficialmente dire: Soleil, sei stata nominata!”, aveva detto la conduttrice spiegando che Soleil Sorge sarà tra i giudici de La Pupa e il Secchione Show, il reality in onda su Italia 1 da martedì 15 marzo.



“Non vedo l’ora”, aveva commentato Soleil Sorge. “Non sai quanto si divertirà perché troverà Mila Suarez, che è la ex di Alex Belli, e Gianmarco Onestini”. Ora per Soleil Sorge una nuova avventura con Tiki Taka, il programma sportivo di Piero Chiambretti. Non poche le critiche piovute, c’è da dire che Soleil non è digiuna di calcio avendo già una esperienza pregressa a Roma Channel.