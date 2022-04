“Hanno scelto lei”. Soleil Sorge non si ferma più: pronto un nuovo incarico pesante

Dentro la casa del GF Vip 6 Soleil Sorge ha dato vita ad una delle storie più chiacchierate della sesta edizione del programma. Il suo rapporto con Alex Belli ha fatto discutere non poco. E, in un certo senso, continua a farlo. Una prova c’era stata nelle ore scorse quanto hater ha scritto “Il Sole bacia i Belli” facendo un ironico gioco di parole. Soleil Sorge aveva risposto così: “Ma caro mio, non solo, anche io ho fatto beneficenza nella vita”. Anche se lei non lo ha citato, il nome di Alex Belli è risuonato nella testa di tutti in quel momento.



Non è la prima volta che Soleil Sorge si esprime in maniera netta su un ex gieffino. Altrettanto aveva fatto sulla storia tra Barù e Jessica con un commento al vetriolo una volta finito il reality. Alla domanda ‘Quale coppia scoppierà per prima dopo il reality?” aveva risposto. “Sui social network sempre meglio mettere single, così la gente si fa i fatti suoi… La coppia che durerà di meno dopo il Gf secondo me? Difficile. Posso dire la coppia Jessica – Barù che già si è rotta? (Ride, ndr) Per Alex e Delia spero che possano trovare la loro strada e la loro serenità”.





Soleil Sorge prossima opinionista del GF Vip



E ancora: “Per Sophie e Basciano io sono la loro Cupido quindi non posso non tifare per la loro storia. Manuel e Lulù mi sembrano innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, che non ho ancora vissuto. Non ti so fare un pronostico in questo caso”. Soleil Sorge, nel corso delle stessa intervista, aveva duramente criticato Raffaella Fico.



“Le persone parlano troppo facilmente di querele, diffide, conseguenze legali. Ormai si spara solo “Ti denuncio!” “Ti querelo!” Peccato che non si sappia quello per cui si può fare questo. Spesso e volentieri sono volate parole ben più gravi rispetto alle mie, ma comunque non mi è arrivata nessuna querela da Raffaella Fico”. Insomma se c’è qualcuno che ha saputo come movimentare il GF Vip questa è stata Soleil Sorge.



Forse per questo Alfonso Signorini sta pensando a lei come prossima opinionista. A quanto pare, gli autori del reality show sarebbero già a lavoro per mettere a punto le novità di questa settima stagione e il cast. Soleil Sorge prenderebbe il posto di Sonia Bruganelli che aveva lasciato intendere che non avrebbe replicato questa esperienza.

“Ormai è tutto finito”. Soleil Sorge, la scoperta delle ultime ore. E lei conferma tutto