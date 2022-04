A Le Iene è arrivata lei. Puntata speciale quella del programma condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari andata in onda ieri, mercoledì 13 aprile. Ospite della serata è stata Soleil Sorge. L’influencer ed ex concorrente all’ultima edizione del Grande Fratello Vip era stata vittima di uno dei diabolici scherzi delle Iene. “Gangster, interpol e truffa con criptovalute” questo solo per darvi un’idea di cosa ha dovuto sopportare Soleil. QUI IL VIDEO DELLO SCHERZO.

In ogni caso dopo lo scherzone ecco che Soleil Sorge è arrivata al fianco di Teo e Belen. Ovviamente la presentazione è avvenuta in modo ironico e pungente: l’ex gieffina, ex Ued ed ex Isola dei Famosi e Pechino Express è stata annunciata come ‘un prodotto dei reality’. Lei, però, altrettanto naturalmente, non si è scomposta e anzi se l’è cavata alla grande. Tanto da suscitare pure la richiesta di diversi telespettatori di vedere lei al posto della showgirl argentina al fianco di Mammuccari.





Lo stesso Teo Mammuccari ci ha scherzato su con la filastrocca scioglilingua dell’arcivescovo di Costantinopoli…: “Ascoltami Soleil, se tu vinci guardami, a settembre lavoreremo io e te. (Belen) Sarà licenziata…”. Una battuta certo, ma intanto i numerosi fan di Soleil Sorge volano. Tra l’altro durante la puntata de Le Iene c’è stato anche un momento di tensione. Quando Belen, facendo la lista degli ex di Soleil ha dimenticato di inserire il fratello Jeremias. E sui social i commenti si sono sprecati.

“Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere” ha notato qualcuno. Intanto, nelle ultime ore, è stata resa nota la cifra che Soleil Sorge ha incassato per partecipare alla puntata de Le Iene. Stiamo parlando di un cachet di 5000 euro. Un bel ‘premio’ dopo il grande spavento provato appena una settimana fa per lo scherzo delle criptovalute.

Ma se 5mila euro vi sembrano troppo sappiate che stiamo parlando di un importo ‘minimo’ ricevuto da Soleil Sorge. Alla quale nel frattempo non mancano le proposte professionali. Dopo il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione Show è arrivata infatti un’altra offerta. Pare che i produttori di “X-Style”, oggi condotto da Giorgia Venturini, stiano pensando prorio a Soleil come nuovo volto del programma. Voi che ne pensate?

