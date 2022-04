Tra i numerosi ospiti dell’ultima puntata de Le Iene, anche la bellissima Soleil Sorge. L’ex gieffina è stata invitata a seguito del terribile scherzo della settimana prima. Soleil ha prima fatto uno stacchetto insieme a Teo Mammucari, poi ha lanciato un servizio. Poco dopo, Belen e Teo Mammucari hanno raccontato in pochi secondo la carriera della Sorge in tv, naturalmente con un pizzico di ironia tipica del Le Iene. Uomini e Donne, GF Vip passando per Isola dei Famosi e Pechino Express: un prodotto dei reality show.

Come se non bastasse, Belen ha menzionato i vari fidanzati famosi della 28enne. La lista è lunga: Luca Onestini e Marco Cartasegna ma pure Gianmaria Antinolfi (che ha avuto tra l’altro un flirt proprio con Belù nell’estate 2020). La cosa buffa, che hanno notato in tanti, è che nella lista Belen Rodriguez non ha inserito il fratello Jeremias, che ha amato Soleil Sorge nel 2019. Come qualcuno ricorderà, i due si sono conosciuti e innamorati all’Isola dei Famosi e le cose per un po’ sono andate avanti.





Soleil Sorge spacca a Le Iene: “Datele il posto di Belen”

Senza dubbio quindi, la padrona di casa e Soleil si conoscono da tempo. Teo Mammucari non poteva però non farglielo notare e a questo punto Soleil si è limitata a riderci su. Bravissima Soleil Sorge che ha risposto con auto ironia alle frecciatine dei due conduttori. Immancabili, nel discorso dei conduttori, anche Alex Belli e Delia Duran.

Ma anche qui Soleil Sorge ha risposto con il sorriso, facendo impazzire tutti. Sui social nel frattempo, in tanti si sono scagliati sulla scelta di Belen di fare la cosiddetta “lista” a Soleil: “Belen è l’ultima persona sulla faccia della Terra che può fare la lista a Soleil”, ha scritto qualcuno. “Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere”, ha sottolineato qualcun altro.

“Belen, ma ringrazia che tuo fratello è stato con Soleil”, ha commentato furiosamente un fan della Sorge. Sempre sui social poi, in tanti hanno chiesto a Davide Parenti – ideatore e autore dello show – di promuovere Soleil Sorge come conduttrice della prossima edizione del format. Chissà, magari nei prossimi mesi prenderà proprio il posto di Belen.

“Un grande dolore”. Sangiovanni, la toccante confessione a Le Iene: “Bisogno d’aiuto…”