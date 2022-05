Soleil contro Alex Belli. Nuovo capitolo nella saga iniziata durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip tra i due ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che per il prossimo anno non saranno più in studio nella veste di commentatrici.

Soleil contro Alex Belli dopo un’uscita dell’ex vippone sui social. Ma andiamo con ordine. Soleil Sorge è sicuramente una delle concorrenti più chiacchierate del GF Vip 6 grazie anche alla sua ‘storia’ con Alex Belli e il triangolo con la moglie Delia Dura. Nel corso della sesta edizione del reality di Canale 5 ne abbiamo viste di cotte e di crude tra i due e ovviamente le dinamiche create dal trio sono state cavalcate e raccontate nei minimi dettagli.





Soleil contro Alex Belli: “Prenditi sti clic”

Prima l’amicizia, poi la vicinanza – molto pericolosa – fatta di sguardi, coccole e alla fine anche di baci. Soleil e Alex Belli sembrano tutto fuorché amici e durante il reality show anche la moglie dell’attore è intervenuta diverse volte per cercare di mettere a posto la situazione. Per molti il trio era d’accordo per creare dinamiche e raggiungere notorietà all’interno del GF Vip (tanto che poi Delia Duran è diventata una concorrente) per altri, invece, la storia tra Alex Belli e Soleil non era stata organizzata.

Fatto sta che dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip le cose tra i due sono cambiate e finito il reality show non se le sono mandati a dire. Soleil Sorge è in procinto di sbarcare come ospite dell’Isola dei Famosi insieme a Vera Gemma, ma ha avuto il tempo di rispondere a una provocazione di Alex Belli. Su Twitter l’attore ha pubblicato la copertina di un articolo dal titolo” Soleil Sorge ancora contro Alex Belli, poi svela un retroscena sul GF Vip” commentando così.

GIUSTO PER LA CRONACA…

Poi sono io che parlo di lei!!!

L’incoerenza ormai non ha confini…

Almeno avere le “palle” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi!

Buona vita 🪶#alexbelli pic.twitter.com/L9ZDJfUkvY — ALEX BELLI (@AXBproduction) May 26, 2022

Soleil contro Alex Belli dopo un’uscita dell’ex vippone sui social. La Sorge ha infatti risposto: Tieni, prenditi sti click, ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona Xoxo #yourewelcome”.

