Soleil quanto resta all’Isola Famosi?. Dopo un primo rifiuto, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha accettato l’invito di Ilary Blasi ed è partita alla volta dell’Honduras insieme a Vera Gemma. “Soleil ha appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. Vera Gemma ancora non si sa”, aveva annunciato pochi giorni fa l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Ma la situazione è nuovamente cambiata. A riportare la notizia è stata la pagina “The Pipol Tv” su Instagram: “Sono partite dall’Italia proprio oggi (martedì 24 maggio, ndr) Vera Gemma (naufraga della scorsa edizione) e Soleil Stasi. Quest’ultima in un primo momento aveva rifiutato ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione, ha accettato”. Soleil quanto resta all’Isola Famosi?





Soleil quanto resta Isola dei Famosi e in quale veste

Per Soleil Sorge sarà la seconda volta che prenderà parte al reality show condotto da Ilary Blasi. L’influencer aveva già partecipato all’edizione del 2019, quando al timone del programma c’era Alessia Marcuzzi e si fidanzò con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen Rodriguez, anche lui naufrago in dell’edizione in corso.

“Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza”, ha riferito Pipol Reality dando la notizia della partenza per l’Honduras di Soleil Sorge. Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip, l’ex vippona e Vera Gemma entreranno nel cast dell’Isola lunedì 30 maggio.

Soleil quanto resta Isola dei Famosi – Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la permanenza della ex gieffina ed ex opinionista de La Pupa e il Secchione insieme a Vera Gemma sarà in un’altra veste rispetto a quella del cast cast che si trova già in Honduras. Le due entreranno come guest star e non come concorrenti ufficiali, un po’ come era successo per Alex Belli, quando dopo la squalifica era rientrato al GF Vip per trascorrere una settimana insieme alla moglie Delia Duran. Soleil Sorge avrebbe accettato di partecipare all’Isola quando è stata rassicurata del fatto che sarebbe stata solo una settimana e nella veste di ospite.

