Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma ci ripensano. Negli ultimi giorni sono successe tante cose in Honduras e la squadra dei naufraghi è cambiata parecchio. Prima la notizia del prolungamento del reality fino al 27 giugno e poi la decisione di diversi concorrenti di abbandonare. Blind e Licia Nunez tornano in Italia, ma anche Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, lasciano. Sono dunque quattro i naufraghi che hanno deciso di terminare la loro esperienza in Honduras.

Alla luce di queste partenze assume ancora maggior valore l’arrivo di nuovi vip. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma. Fin dall’indiscrezione sul loro arrivo i social si sono infiammati. Poi, però, qualche giorno fa ecco la doccia gelata: “Soleil ha appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. Vera Gemma ancora non si sa”. Queste le parole dell’esperta di gossip Deianira Marzano. Ma la situazione è nuovamente cambiata.





Isola dei Famosi, Soleil e Vera sono partite oggi

Isola dei Famosi, arrivano Soleil Sorge e Vera Gemma. Entrambe hanno già partecipato al reality. A riportare questo nuovo cambio di programma dopo l’iniziale rifiuto di Soleil è stata la pagina “The Pipol Tv” su Instagram: “Sono partite dall’Italia proprio oggi (martedì 24 maggio, ndr) Vera Gemma (naufraga della scorsa edizione) e Soleil Stasi. Quest’ultima in un primo momento aveva rifiutato ma Mediaset l’ha voluta ‘fortemente’ e alla fine l’ex gieffina, ed ex giudice de ‘La pupa e il secchione, ha accettato”.

Riusciranno le due nuove naufraghe a portare vivacità e nuove dinamiche sull’Isola? Di sicuro parliamo di due personalità forti, che già in passato hanno dimostrato di non temere confronti né sfide. Intanto ci sono già le prime dichiarazioni della stessa Soleil Sorge.

Ma come Ilary Blasi non ti piaceva Soleil, e adesso?!

La mia idea di share bassissimo si è avverata, non ho visto nemmeno 5 min… Ma ora sono pronta a sostenere chi alzerà l asticella di questo programma… Dajeee Soleil😍💪#solearmy #solphie

pic.twitter.com/3T3aAGVsXt

Nel post di The Pipol Tv si legge ancora: “Soleil, torna dunque nel reality dove è già stata protagonista nel 2019 edizione targata Alessia Marcuzzi. Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza. Le due naufraghe prima di entrare nel reality saranno sottoposte a quarantena”. E intanto i fan già si sono scatenati. C’è chi sottolinea: “Ma come Ilary Blasi non ti piaceva Soleil, e adesso?!” e poi chi ricorda una delle prove vinte da Soleil e fa “Beh a questo punto si devono tutti spaventare e basta. Lei riscriverà la storia anche per la seconda volta”.

