Sofia Graiani, chi è la figlia di Milena Miconi del Grande Fratello Vip? La soubrette è una delle donne più belle nel panorama nazionale e da qualche settimana ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente ora che è sotto le telecamere l’attenzione del pubblico del GF Vip 7 si è catalizzata sulla vippona e molti telespettatori sono alla ricerca di informazioni sulla sua vita privata.

Nel 2019 Milena Miconi ha deciso di sposare, dopo ben 18 anni di vita insieme e due figlie, Mauro Graiani. Il loro è stato un matrimonio semplice, sobrio ed elegante ed è stato celebrato alle Terme di Caracalla. Poi è stata organizzata una festa nella villa di Vejo insieme a parenti e amici e ovviamente alle due figlie: Sofia Graiani nel 2003 e Agnese Graiani, nata nel 2010.

Sofia Graiani, chi è la figlia di Milena Miconi del GF Vip 7

“Prima della sua nascita, vivevamo un amore a distanza: io vivevo a Roma mentre lui che è ligure si spostava tra Genova e Milano, dove gestiva il suo lavoro. Poco prima dell’arrivo della nostra primogenita, ha lasciato Genova e si è stabilito da me”, ha spiegato Milena Miconi in una intervista concessa al settimanale DiPiù Tv parlando della primogenita Sofia Graiani.

Sofia Graiani è la primogenita di Milena Miconi e il marito Mauro. Capelli rossi, occhi grandi e il sogno di diventare attrice. La somiglianza con la madre, da qualche settimana al Grande Fratello Vip, è impressionante e come raccontato dalla madre in più occasioni, dopo il diploma al liceo Gaetano De Sanctis di Roma ha iniziato a studiare recitazione.

Sui social di Milena Miconi la figlia Sofia Graiani appare spesso e ovviamente i commenti e complimenti sono sempre tantissimi. E il dna non mente, perché per l’ex soubrette, classe 1971, il tempo non sembra essere passato. Sui social sono tantissime le foto in cui mostra il suo fisico perfetto e la sua bellezza. Di recente Milena ha pubblicato un video per festeggiare il compleanno della figlia.