Isola dei Famosi, si parla ancora del caso Francesco Benigno. Il 17 aprile è arriva la comunicazione ufficiale della squalifica dell’attore siciliano e poche ore è partito un video su Instagram in cui Benigno ha spiegato i motivi per i quali sarebbe stato chiesto il suo allontanamento. Parole molto pesanti e accuse che hanno fatto tremare la produzione del reality in questi giorni.

Senza peli sulla lingua, Francesco Benigno ha infatti parlato prima di una richiesta di ritiro “forzata”, che sarebbe derivata dall’offerta di soldi da parte della produzione, affinché il suo nome sparisse dall’Honduras e dalle prime serate condotte da Vladimir Luxuria. Un silenzio pagato, questa l’accusa, a cui però l’attore avrebbe deciso di rispondere con un secco no e una serie si accuse.

Isola dei Famosi: Edoardo Tavassi parla del caso Francesco Benigno

“C’è stata una discussione tra me e Artur Dainese“, ha dichiarato Francesco Benigno, “Lo scontro verbale stava sfociando in uno fisico da parte sua. Quando l’ho visito avvicinarsi ho raccolto un legnetto e l’ho alzato, ma senza usarlo. Lui non mi ha colpito e allora io ho ributtato il pezzo di legno per terra. Poi mi sono allontanato, mentre lui iniziava a dire frasi minacciose”.

In puntata Vladimir Luxuria ha liquidato il caso in pochi secondi, spiegando al pubblico di non voler mostrare le immagini motivando la scelta così: “Un episodio in particolare ha causato il suo allontanamento, anche se abbiamo deciso di non mostrare le immagini onde evitare di dare visibilità a episodi di condotta non replicabile“. E ancora: “Io questa scena l’ho vista. Sull’Isola si discute, ma non si può trascendere. Queste scene non sono per niente esemplari. Forse anche Francesco Benigno dovrebbe ringraziarci di non mostrare queste immagini. Chiudiamola qua”.

Molti telespettatori hanno criticato questa decisione, mentre un ex naufrago, edoardo Tavassi, ha detto la sua dando ragione alla produzione dell’Isola dei Famosi. “Una cosa che ho capito stando all’isola è che loro non si inventano le cose. Evidentemente ha fatto qualcosa di sbagliato. Secondo me qualcosa di molto grave. Nessun complotto. Non c’è bisogno di fare montaggi ad hoc”, ha spiegato l’ex naufrago in un video intervista radio. Per lui che ha vissuto sull’isola, il caso è chiuso.