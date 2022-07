“Ascoltateci bene”. Simona Ventura e Giovanni Terzi, l’annuncio ufficiale dopo anni d’amore

Simona Ventura a supporto delle donne. La conduttrice è nota al pubblico italiano per bellezza, bravura e carisma. Qualità che delineano un profilo sempre schietto e sincero che per questo trova spazio nel cuore di molti. Intervistata per Il Corriere, Simona Ventura ha messo nero su bianco aspetti di sè e della propria vita privata, in particolare sulle nozze con Giovanni Terzi.

Simona Ventura, le nozze con Giovanni Terzi. La confessione è più che privata. Nel corso dell’intervista la nota conduttrice italiana ha parlato della sua carriera anche in vista della nuova stagione televisiva che la vedrà al fianco di una grande collega e amica, Paola Perego, in Citofonare Rai2: “Crederci sempre, arrendersi mai”, il motto di una signora del piccolo schermo.





“C’è stato un momento che ho capito che, a causa del lavoro, mi sarei persa la vicinanza e l’educazione dei miei figli. Ho deciso io e non ho alcun rimpianto e nessun rimorso. Che è la cosa più importante quando la tua vita lavorativa e quella privata sono strettamente collegate. È ciò che non ti fa ammalare”, rivela Simona Ventura. (Simona Ventura nera di rabbia. Documenta tutto pubblicamente).

“Mi sento sempre fortunata quando mi viene data la possibilità di lavorare ed esprimermi. Siamo amiche dal 2017, non è molto tempo, ma io so che lei per me c’è e lo stesso io per lei. Si diceva che due donne non sarebbero mai riuscite a lavorare insieme e invece noi abbiamo buttato il cuore oltre l’ostacolo e siamo felicissime di questa seconda stagione”, afferma ancora Simona Ventura a proposito della collega Paola Perego.

“Non sopporto le donne che odiano altre donne”, Simona Ventura sottolinea un carattere empatico e per nulla competitivo nei riguardi delle altre donne. Vita privata della conduttrice? I figli, sua grande forza: “I miei figli sono stati la mia forza più grande nei momenti difficili, che sono stati tantissimi. Da quattro anni c’è Giovanni. È l’uomo che ho sempre cercato, che mi completa, mi rende felice e serena. L’ho trovato quasi fuori tempo massimo”.

Matrimonio in vista? Simona Ventura non lo nasconde: “Certamente. Ogni volta che lo diciamo, riparte una pandemia, scoppia una guerra. Ma ci vogliamo sposare assolutamente, con una grande festa, senza mascherine”.

