In tv il pubblico è abituato a vedere il suo volto sempre sorridente e il suo carattere esuberante. Di rado si arrabbia, ma questa volta è successo. Simona Ventura è furiosa e lo mostra sui social con due video pubblicato sul suo profilo di Instagram. Un inconveniente che l’ha fatta andare su tutte le furie. Anche il suo compagno Giovanni Terzi. E allora vale la pena riepilogare quello che è successo per capire il motivo di tanta rabbia.

“Ci hanno cancellato il volo. Stanno scendendo le nostre valigie e ci ributtano in aeroporto, guardate che roba. È una vergona!”. Con queste parole inizia il video che Simona Ventura, 57 anni, ha pubblicato sui social. In questo modo ha voluto documentare quanto accaduto all’aeroporto di Napoli Capodichino, dove la compagnia aerea Wizzair.com ha annullato il volo, quando i passeggeri si trovavano a pochi passi dalle scalette.





Simona Ventura volo cancellato: “Una vergogna”

La conduttrice rientrava a casa dopo una breve vacanza a Capri. Lei e altri trecento passeggeri sono rimasti a terra nonostante l’aereo, sul quale dovevano salire, fosse regolarmente in pista e apparentemente pronto al decollo. Simona Ventura, il compagno Giovanni Terzi e tutti gli altri passeggeri erano stati appena condotti sulla pista da una navetta, ma gli addetti non li hanno potuti fare salire a bordo nonostante i portelloni del velivolo fossero aperti e le scalette posizionate.

Mentre alcuni passeggeri protestavano con gli addetti alla sicurezza, Simona Ventura ha sfogato la sua rabbia riprendendo tutto con il suo cellulare e postando tutto sui social: “Abbiamo l’aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando?”, ha tuonato la conduttrice, che ha condiviso il video sulla sua pagina Instagram in segno di protesta. “Siamo qua da quattro ore. Capito le compagnie low cost? Dovrebbero fare il loro dovere perché noi paghiamo. Occhio a questa compagnia”, ha detto Simona Ventura.

Nei video che Simona Ventura ha postato su Instagram si sentono le voci degli altri passeggeri che protestano e si vede il suo compagno Giovanni Terzi che chiede l’intervento della polizia. Nel filmato si sente Simona Ventura invitare Terzi a salire sul bus per rientrare in aeroporto ma lui, non ricevendo spiegazioni sul motivo della cancellazione del volo, si rifiuta di salire. “Chiami la polizia, allora”, dice il giornalista prima che si interrompa il video. In un secondo filmato sempre condiviso su Instagram si vedono Simona Ventura e gli altri passeggeri che sono stati costretti a rimanere a Napoli, dove hanno trascorso la notte per poi imbarcarsi l’indomani con un’altra compagnia. La conduttrice ha promesso, però, di dare battaglia alla compagnia ungherese per il disagio causato a lei e agli altri passeggeri.