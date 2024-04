Simona Ventura dice basta. Decisione sofferta per la popolare conduttrice che nei giorni scorsi è stata colpita da una paresi facciale. Un brutto guaio per chi con il viso ci lavora e deve presentare un programma, nella fattispecie “Citofonare Rai2” al fianco di Paola Perego. Nonostante il grave problema Simona ha voluto comunque essere presente come se nulla fosse.

Simona Ventura si è così presentata in video con metà viso bloccato dalla paresi e in tanti si sono chiesti cosa le fosse successo. “Non è niente di che, da ieri ho mezza faccia bloccata, è il freddo” ha spiegato lei. “Succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mi sto curando. Mai mollare” ha aggiunto, probabilmente con la convinzione che tutto si sarebbe risolto presto. Ma le cose non stanno andando come sperato.

Leggi anche: Simona Ventura e la paresi del viso in diretta, ora spiega tutto: “Cosa è e che mi succede”





Simona Ventura abbandona “Citofonare Rai2”, le sue parole

Simona Ventura ha parlato di quello che le è capitato: “Si tratta di una paralisi del settimo nervo cranico facciale. Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”.

Tuttavia nella mattinata di oggi, domenica 14 aprile, Paola Perego ha fatto sapere ai telespettatori: “Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così”.

Al suo fianco Simona Ventura ha dichiarato: “Lo so, l’ho fatto, ci ho provato. Però adesso mi sento di andare a riposo. So che farai benissimo anche senza di te. Buon lavoro, ci vediamo domenica prossima”. Paola Perego ha aggiunto: “Guarda che ti chiamo per controllare che riposi”. Tanti applausi da parte del pubblico e ovviamente un grande in bocca al lupo perché Simona possa riprendersi al più presto.

“Niente da fare”. Brutta notizia per Simona Ventura, la decisione Rai è ufficiale e definitiva