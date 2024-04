Per Simona Ventura un’altra brutta notizia, dopo aver già fatto i conti con una fastidiosa paresi facciale nel corso della puntata di Citofonare Rai2 di domenica 7 aprile. Lei ha comunque detto di essere in cura e che non ci sono particolari preoccupazioni. La presentatrice ha deciso di fornire qualche particolare in più in un’intervista al Corriere della Sera.

Simona Ventura, prima di parlarvi di quest’altra brutta notizia che l’ha coinvolta, ha fatto sapere sulla paresi facciale: “Non mollo mai, neppure morta. Non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo e mi sto già curando”. Adesso l’indiscrezione peggiore ha riguardato il suo lavoro, infatti sarebbe in arrivo per lei una grossa delusione. Decisamente inaspettata.

Simona Ventura, altra brutta notizia: cosa si è saputo

A rompere il silenzio su Simona Ventura e su questa brutta notizia che ha coinvolto la conduttrice Rai è stato Dagospia. Il giornalista Giuseppe Candela ha infatti scritto che la donna non dovrebbe più essere al lavoro nei prossimi mesi in una trasmissione molto attesa. E quindi i telespettatori sono rimasti increduli dinanzi a questa news inattesa.

Dagospia ha rivelato che non dovrebbe ricominciare il reality Music Farm con lei alla conduzione: “Il reality Music Farm tornerà in autunno su Rai2? No, d’altronde essendo una mossa giusta è stata subito messa nel cestino. Il problema è di natura economica, un budget troppo elevato”. Dunque, non sembrerebbe essere più probabile il ritorno di questo programma.

Music Farm è andato in onda dal 2004 al 2006. Il primo anno è stato presentato da Amadeus, grazie alla collaborazione di Gene Gnocchi, mentre nel 2005 e 2006 è stata proprio Simona Ventura a condurlo.