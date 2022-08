“Pare sia vero ciò che dicono”. Simona Branchetti, c’è il colpo di scena: la scelta di Mediaset

Simona Branchetti sta per lasciare il timone di Morning News? Nessuno ancora lo sa con certezza, di fatto però, a dire la sua è Platinette. Per chi non lo sapesse infatti, la commentatrice tv ha una sua rubrica sul magazine Di Più Tv in cui esprime la sua opinione sulla Televisione e sui protagonisti del piccolo schermo. E nell’ultimo numero del settimanale, Platinette si è fatta alcune domande, dandosi anche delle risposte.

Sempre chiaramente informata sui fatti, l’opinionista, che ha detto qualcosa di davvero interessante sul futuro di Simona Branchetti. Visto il grande successo che sta ottenendo alla guida del programma mattutino estivo di Canale 5, sembra che per lei Mediaset abbia altri piani. E proprio Platinette ha voluto quindi rivelare ai numerosi lettori un piccolo retroscena sulla giornalista. Platinette ha detto sul futuro della conduttrice: “Si mormora potrebbe essere pronta per nuovi obiettivi, magari anche per un programma in prima serata…”.





Simona Branchetti sta per lasciare il timone di Morning News?

A quel punto Coruzzi, sempre in questo suo lungo intervento in un recente numero del magazine Di Più Tv, ha anche usato questo spazio per fare i più sinceri complimenti a Simona Branchetti. In effetti c’è da complimentarsi per la bravura e la professionalità di questa giornalista.

La donna ha dimostrato estrema disinvoltura nel passare da un argomento all’altro nel programma Tv mattutino di Canale 5: “È assai brava, la giornalista e conduttrice romagnola, a dettare i tempi e i modi del programma e, allo stesso tempo, a ‘rapire’ l’attenzione del telespettatore…”Insomma, per la Branchetti c’è qualcosa che si muove all’orizzonte.

Buon compleanno dalla redazione blogsocialtv a Simona Branchetti, giornalista e conduttrice TV. pic.twitter.com/p5J2xodzlT — BlogSocialT (@BlogSocialTv1) August 14, 2022

Il suo lavoro è apprezzato tantissimo anche dai numerosi spettatori abituati alla coppia composta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, che tornerà a partire dal 5 settembre con Mattino Cinque. Poco dopo Platinette ha detto riguardo Morning News: “E’ una bella sintesi tra informazione ed intrattenimento e al centro di tutto c’è sempre la Branchetti, che sa tenere saldo il timone…”.

“Se muori povero è colpa tua”. Polemica sulle parole della famosa del web. Ma qualcuno è con lei