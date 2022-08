Video della polemica, ma alla tiktoker non interessano le conseguenze. Nelle ultime ore un video diffuse sulla nota piattaforma social sta decisamente facendo discutere molti. Un vero e proprio sfogo, così sembra, che andrebbe a sottolineare un’abitudine degli italiani. Ecco di cosa stiao parlando nello specifico.

Il video di BenedettaBZ sugli italiani diventa virale. Un contenuto diffuso su TikTok che metterebbe in luce un’abitudine tutta italiana, ovviamente non senza sollevare le dovute polemiche sul caso: “Se nasci povero non è colpa tua ma se muori povero si”, queste le parole di preambolo per un post ‘motivazionale’.





Il video di BenedettaBZ diventa virale. Scoppia la polemica

Ripreso Bill Gates, BenedettaBZ prosegue: “Probabilmente verrò attaccata ma non mi interessa. Sul fatto che in Italia stiamo vivendo una situazione veramente catastrofica dove aumentano tutto ma non gli stipendi siamo tutti d’accordo”. E ancora: “sapete fare solo video dove piangete e vi lamentate e ricevete commenti che si lamenta e piange come voi”.

Un video della polemica, come si diceva in principio, perché ha fatto discutere non poco. BenedettaBZ aggiunge: “Ma pensate che questo possa risolvere qualcosa? Quando c’è un problema, soprattutto se economico, c’è anche la soluzione perché quel problema dipende da te”.

La tiktoker prosegue: “Io conosco persone che non sono rimaste a lamentarsi ma hanno trovato una soluzione, voi ragazzi non le vedete, ma le soluzioni ci sono. Ci sono un sacco di lavori retribuiti e con possibilità di crescita nel tempo”.

23 Luglio 2022



"Se nasci povero non è colpa tua, ma sei muori povero è colpa tua" pic.twitter.com/8YY8ucGjNE — Daily Drama 2022 (@dailydrama2022) July 23, 2022

Il video si conclude con queste affermazioni:e se impiegaste l’energia che usate per lamentarvi per trovare una soluzione e mettervi all’opera non sareste più in questa soluzione”. E in ultimo: “Io comprendo la vostra rabbia, ma vi sto aiutando più io nel dirvi questa cosa che dirvi ‘ti sono vicina, l’Italia fa schifo”. Oltre le polemiche, Benedetta ottiene anche numerosi consensi. E voi cosa pensate?

