Funerali di Silvio Berlusconi, cosa è successo dopo la diretta tv. Addio all’ex premier e leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi si è spento all’età di 86 anni dopo l’ennesimo ricovero presso il San Raffaele di Milano a causa di un peggioramento delle condizioni di salute già particolarmente provate dalla grave malattia. Poi i funerali di Stato trasmessi anche in diretta tv a reti unificate. Governo al completo, molti capi di stato, ambasciatori e anche numerosi volti di Mediaset. In prima fila i 5 figli, la compagna di questi ultimi anni Marta Fascina e il fratello Paolo. Dopo la celebrazione dell’ultimo addio a Silvio Berlusconi al cospetto di una folla numerosissima, è scoppiata anche la polemica.

Scoppia la polemica dopo i funerali di Silvio Berlusconi. Rimarrà scolpito nella memoria di tutti il discorso commosso di Pier Silvio Berlusconi presso gli studi Mediaset dove ad attenderlo c’erano i suoi 20 dipendenti: “Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza, però ragazzi da stasera, da domani, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita. Da domani torniamo a essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”.

Scoppia la polemica dopo i funerali di Silvio Berlusconi: Elena Guarnieri non le manda a dire: “Ridicoli!”

I funerali di Silvio Berlusconi sono stati trasmessi anche sul piccolo schermo e poco dopo la diretta del Tg5 è scoppiata la polemica. Il motivo è presto spiegato. Tutto è avvenuto quando Elena Guarnieri, giornalista e inviata del Tg5, ha rivolto lo sguardo verso alcuni presenti che in coro hanno intonato “Chi non salta comunista è”. Ovviamente il video del momento non poteva che diventare virale sui social e la vicenda non finisce di certo qui.

Commenti di disapprovazione a carico della giornalista anche da parte di Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida. La prima ha ripreso il video del momento riportando anche l’immagine della emoticon indignata. Per quanto riguarda il collega Salamida, questo ha scritto: “Appena partirà ollellè ollallà faccela vede e faccela toccà dovranno interrompere il collegamento perché inizierà a piangere a dirotto”. Dopo queste velate frecciatine, Elena Guarnieri ha poi deciso di replicare sotto gli occhi di tutti, ovvero attraverso il profilo Instagram.

“I giornalisti faziosi. Quelli che difendono le donne a parole ma a fatti le sbeffeggiano. I giornalisti che inseguendo i like tagliano ad hoc i video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli (entrambi i signori sopra iscritti all’ordine dei giornalisti)”. La giornalista non poteva dimenticare di commentare anche le parole al post di Salamida: “Un altro che abbocca ai video tagliati in rete. Un altro che non ha visto la diretta e parla. Ma chi mai potrebbe commuoversi per il coro? Al massimo mettersi a ridere. E ci credete pure. Ridicoli veri”.