I funerali di Silvio Berlusconi si sono svolti appena due giorni fa, il 14 giugno, ma c’è già un grande omaggio all’ex presidente del Consiglio. Oltre a ciò che è successo durante le esequie, con migliaia di persone che lo hanno salutato con affetto e commozione, ora è arrivata anche una decisione ancora più concreta per dedicare al fondatore di Mediaset qualcosa di davvero importante. E la notizia arriva da una zona specifica della nostra nazione.

A proposito dei funerali di Silvio Berlusconi, prima di scendere nei dettagli a parlarvi di questo omaggio, è scoppiata una polemica nelle scorse ore per il gesto di Valeria Marini. Lei ha deciso di registrare un filmato con il suo cellulare e di diffondere le immagini sul suo profilo Instagram ufficiale. Ma non tutti hanno accettato questa sua decisione: “Anche ad un funerale con il cellulare a riprendere non lo trovo carino”.

Funerali Silvio Berlusconi, l’omaggio due giorni dopo la cerimonia religiosa

Stando a quanto è possibile leggere sui social, è stato fatto un annuncio ufficiale da parte di una comunità del Sud Italia per ringraziare a dovere l’ex presidente del Milan. In seguito alla celebrazione dei funerali di Silvio Berlusconi, c’è stato questo omaggio particolare da parte di un comune. Ed è stato rivelato che il Cavaliere avrà qualcosa di rilevante: “Come comunità nazionale abbiamo appena assistito al tripudio di affetto nei confronti del Presidente Silvio Berlusconi, a poche ore dai suoi funerali di Stato e dalla proclamazione del lutto nazionale dopo la scomparsa nella giornata di lunedì”.

Il comune di Apricena, in provincia di Foggia, ha deciso di dedicare una via a Berlusconi: “La nostra città ha deciso di cristallizzare quest’ondata di affetto nei confronti dello statista, imprenditore, leader politico e Presidente del Consiglio che più di ogni altro ha fatto parlare di se in tutto il mondo e che tanto ha fortemente contribuito alla storia del Paese intitolandogli una via del nostro centro abitato.

La Giunta comunale da me presieduta, infatti, ha appena deliberato la reintitolazione dell’attuale Via Modena in Via Silvio Berlusconi, ed appena possibile si procederà con una cerimonia pubblica in cui sarà ufficialmente intitolata questa strada al Cavaliere Berlusconi”.

A dare la comunicazione ufficiale ai cittadini del paese dauno e a tutta l’Italia attraverso la pagina Facebook ufficiale è stato il sindaco Antonio Potenza. Sono i primi a prendere un’iniziativa del genere in tutto il territorio nazionale.