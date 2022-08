“È la prima volta che succede”. Silvia Toffanin scoperta: svolta inattesa, hanno deciso così

Novità in arrivo per Silvia Toffanin, pronta a sbarcare in un nuovo programma televisivo. L’abbiamo conosciuta in questi anni per essere l’apprezzatissima conduttrice di Verissimo, infatti le sue interviste sono amate dal pubblico ma complimenti nei suoi confronti sono sempre giunti anche da coloro che hanno deciso di parlare con lei in studio. E adesso sarebbe vicina ad un ulteriore salto di qualità con il passaggio in una trasmissione, destinata a raccogliere molta curiosità dei telespettatori.

In tanti sarebbero felici di ammirare Silvia Toffanin in questo programma televisivo, proprio perché il pubblico ha sempre ritenuto possibile che lei potesse fare altro e non solamente Verissimo. Quest’anno, per un breve periodo, è stata anche alla conduzione di Striscia la Notizia, ma la notizia uscita fuori in queste ore rappresenterebbe una vera svolta professionale. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, ma il suo nome sta prendendo piede in maniera evidente.





Silvia Toffanin verso un nuovo programma: “Conduttrice de La Talpa”

Ovviamente l’ufficialità non è ancora arrivata e presumibilmente non avverrà in tempi brevissimi, visto che Silvia Toffanin presenterebbe questo nuovo programma non tra pochi mesi. Il progetto è della collega Maria De Filippi, alla ricerca di una presentatrice di rilievo per affidarle questa trasmissione che torna dopo anni di assenza. E le attenzioni maggiori sarebbero ricadute proprio sul volto di Verissimo. Ovviamente la compagna di Pier Silvio Berlusconi difficilmente rifiuterebbe la proposta.

Stiamo parlando del ritorno del reality show La Talpa. E, stando a quanto riferito dal settimanale DiPiù Tv, Queen Mary avrebbe deciso di puntare sulla collega Silvia Toffanin: “Si punta alla collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi”. L’inizio del programma sarebbe fissato per la primavera del 2023, ma non c’è ancora una data certa. Nelle prossime settimane capiremo davvero se lei sia stata selezionata ufficialmente o se qualche altra conduttrice o conduttore possa ancora inserirsi nella corsa.

Recentemente Silvia Toffanin ha fatto un regalo da sogno a Pier Silvio Berlusconi. Lui è un grande appassionato di motori e per il compleanno Silvia Toffanin non poteva che regalare una macchina d’epoca. Come ha riportato Chi, si tratterebbe di una automobile vintage, nello specifico una Mini Moke, modello decapottabile con tettuccio apribile. Sorpresa pù che gradita per Pier Silvio Berlusconi.

