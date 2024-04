L’ultima edizione del Grande Fratello è terminata il 25 marzo scorso con la proclamazione della vincitrice Perla Vatiero. Da allora i concorrenti che hanno vissuto per più di sei mesi insieme hanno preso ognuno le proprie strade. Singolarmente oppure in coppia, come nel caso di chi dentro la casa ha trovato l’amore: Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi; Perla Vatiero e Mirko Brunetti; Paolo Masella e Letizia Petris.

Ieri sera, a poco più di un mese dalla fine del GF, molti degli ex inquilini si sono ritrovati insieme per celebrare un evento molto importante per uno di loro. Le foto della reunion sono cominciate a girare subito sui social. Ma i fan e gli utenti del web hanno notato che in realtà non c’erano proprio tutti. Il che ovviamente ha scatenato varie ipotesi.

Leggi anche: “Dove ci vedrete insieme in tv”. Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi, sorpresa dopo il Grande Fratello





Uno dei grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello è stato il giovane modello di Parma Vittorio Menozzi. Ieri Vittorio ha invitato tutti i suoi ex compagni di viaggio a cena per festeggiare il proprio compleanno. C’erano tutti o quasi. Ovviamente era un po’ difficile rivedere insieme il cast al completo. Mancavano ad esempio Beatrice Luzzi, Alessio Falsone, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese. Ma l’assenza che si fatta notare di più è stata quella di Sergio D’Ottavi. La sua fidanzata Greta Rossetti infatti era presente da sola.

Sarà stato un caso oppure o c’è dell’altro dietro l’assenza di Greta? Sui social ieri più di un utente ricordava che dentro la casa, prima di innamorarsi di Sergio, la bella influencer era molto vicina a Menozzi. Lo chiamava “il mio fratellone”. Ma sembrava incerta su chi scegliere tra i due. Poi Vittorio come tutti sanno venne eliminato da lì a breve al televoto dal pubblico e lei puntò su Sergio.

Greta è apparsa molto felice ieri di stare al compleanno di Vittorio. Tra canti e balli i due posano vicini e a un certo punto scatta un bacio da parte della Rossetti verso il bel modello, che ricambia il dolce gesto da parte dell’amica con un abbraccio. Dove fosse Sergio, invece, non si sa. C’è chi afferma che tra D’Ottavi e Rossetti ci sarebbe già aria di crisi. E l’atteggiamento di Greta verso Vittorio sarebbe una conferma di ciò.

“Chissà Sergio cosa dirà quando vedrà queste scene?”, è la domanda che poneva un utente dei social. Mentre altri invece sottolineavano l’assenza di Beatrice, che dentro la casa era legatissima a Vittorio. I due adesso si sarebbero allontanati definitivamente con la fine del reality, per buona pace dei “vittuzzi”, come si chiamavano i fan dell’attrice del modello.