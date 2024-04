Colpo di scena per due ex concorrenti del Grande Fratello 2023-2024. Parliamo di Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi, che ben presto dovremmo rivederli in televisione in un altro programma di successo. A dire tutto è stato il fidanzato di Greta Rossetti, che in un’intervista ha confermato che lui e il suo amico conosciuto nella casa più spiata d’Italia sarebbero pronti per questa entusiasmante avventura.

Dopo il Grande Fratello Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi resterebbero protagonisti in tv, generando certamente grande curiosità nei telespettatori che vorrebbero vederli in questa nuova veste. Nelle prossime settimane potremmo scoprire qualcosa in più, ma intanto andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato da Sergio, che ha tirato in ballo anche l’ex coinquilino.

Grande Fratello, Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi verso un nuovo programma

Questa sì che è una grande notizia per gli ex concorrenti del Grande Fratello. Dopo aver instaurato un ottimo rapporto di amicizia che sta proseguendo anche al di fuori del reality show di Alfonso Signorini, Alessio Falsone e Sergio D’Ottavi sarebbero intenti ad immergersi in questa nuova esperienza personale nel piccolo schermo. E vediamo di cosa stiamo parlando.

Il sito Angolo delle Notizie ha riportato alcune dichiarazioni fatte da Sergio, che hanno riguardato pure Alessio. Il fidanzato di Greta ha annunciato che, assieme al partner di Anita Olivieri, vorrebbe prendere parte a Pechino Express. Ovviamente si tratterebbe di un grande desiderio, ma attualmente non abbiamo certezze che possano essere considerati dal conduttore Costantino della Gherardesca.

L’undicesima edizione di Pechino Express, iniziata il 7 marzo, finirà il prossimo 9 maggio. Quindi, per vedere eventualmente Alessio e Sergio assieme in questo reality show occorrerà attendere l’anno prossimo.