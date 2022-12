Puntata non certamente semplice per Serena Bortone, che durante Oggi è un altro giorno di venerdì 2 dicembre ha ammesso di avere dei problemi. Proprio nell’ultima puntata di questa settimana la conduttrice televisiva ha dovuto faticare non poco per portare avanti l’appuntamento, molto seguito e apprezzato da tantissimi telespettatori. Ma la sua grande professionalità ha avuto la meglio ed è stata in grado di proseguire lo stesso, aumentando ancora di più i buoni giudizi del pubblico.

Serena Bortone è un volto molto amato e con Oggi è un altro giorno ha riscosso e continua a riscuotere successi importanti. Anche se non sono mancati anche episodi tutt’altro che piacevoli, con la famosa querelle legata a Memo Remigi, accusato di aver toccato il lato B di Jessica Morlacchi. Il cantante, che faceva parte del team degli affetti stabili insieme alla Morlacchi, Massimo Cannoletta, Antonio Mezzancella, Francesco Oppini e Laura Freddi, è stato poi escluso dal programma.

Serena Bortone, problemi a Oggi è un altro giorno: “Senza voce”

Nel corso della puntata del 2 dicembre, Serena Bortone ha esordito ad Oggi è un altro giorno rivelando una problematica che non le permetteva di essere al top. Comunque sono stati trattati diversi argomenti e da parte della padrona di casa è arrivato anche un bellissimo ricordo nei confronti della compianta Raffaella Carrà, morta il 5 luglio del 2021 a Roma: “Si intuiva già il suo carisma, che momenti e genialità”. Ma vediamo ora cosa ha raccontato in apertura di trasmissione la presentatrice Rai.

Questo quanto detto da Serena Bortone, rivolgendosi anche al pubblico: “Io sono senza voce, arrivo al venerdì in queste condizioni”. Poi in riferimento ad alcuni affetti stabili: “Mi fate venire il mal di mare per come vi muovete, sciocchini”. Quindi, problematiche forse alle corde vocali o comunque a qualcosa inerente la sua gola per la padrona di casa, che non riusciva a parlare come sempre. Ma i telespettatori hanno gradito particolarmente la sua abnegazione e determinazione per portare a termine la puntata.

Oggi è un altro giorno è trasmesso da Rai1 dal 2020 e va in onda sempre dal lunedì al venerdì dalle 14.05 alle 16.05, salvo cambi di programma. Infatti, proprio per i Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar anche in questi giorni, la sua chiusura è prevista alle 15.30 dallo scorso 29 novembre.