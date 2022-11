Ad Oggi è un altro giorno Jessica Morlacchi è stata assente. Quando la trasmissione di Serena Bortone è iniziata, tutti hanno notato la mancata presenza in studio della cantante e subito il pubblico ha cercato di comprendere cosa fosse successo. La donna, al centro del clamoroso episodio con Memo Remigi, che le ha toccato il fondoschiena in una delle puntate e che è costato all’uomo l’esclusione dal programma, ha poi voluto fare chiarezza sul motivo che l’ha indotta a saltare l’appuntamento televisivo.

Dunque, nella puntata del 23 novembre di Oggi è un altro giorno della Bortone, Jessica Morlacchi è stata assente. Gli utenti si sono immediatamente riversati sul suo profilo Instagram ufficiale per capire se avesse dato qualche cenno di sé. Ed infatti c’è stata una doppia scoperta: lei ha scritto un paio di messaggi, corredati in un caso anche da una foto personale, dove ha voluto dissipare tutti i dubbi della gente, che ha ora compreso definitivamente le ragioni della sua assenza.

Oggi è un altro giorno, Jessica Morlacchi assente: il motivo

A Oggi è un altro giorno tutti preoccupati per Jessica Morlacchi e la sua assenza in studio. Sul web si stava dunque parlando di lei e non si erano capiti i motivi. Infatti, la conduttrice Serena Bortone ha taciuto e non ha fornito spiegazioni in diretta presentando regolarmente la puntata senza mai nominarla. Poi la cantante è uscita allo scoperto sui social network e con alcune stories pubblicate su Instagram ha chiarito quasi tutto, anche se non è voluta entrare proprio nei minimi particolari dell’accaduto.

Nella prima Instagram story, Jessica Morlacchi ha semplicemente informato che non sarebbe stata presente in studio il 23 novembre, ma che sarebbe tornata prestissimo: “Amici, tornerò da Serena giovedì” e ha postato un cuore rosso in segno di affetto. Successivamente si è mostrata mentre si trovava in un letto e il suo sguardo non era affatto entusiasta. Il sito Gossip e Tv ha quindi ipotizzato, sebbene non ci siano state conferme, che l’affetto stabile di Oggi è un altro giorno possa avere un problema di salute comunque non grave.

Jessica Morlacchi è stata la leader del gruppo Gazosa. In passato ha ammesso di aver fatto i conti in giovane età e per circa 12 anni con la depressione, a causa del successo precoce. Da due anni a questa parte è entrata a fare parte del programma Oggi è un altro giorno. Ora lo stop, che comunque è temporaneo.