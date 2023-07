Caterina Balivo, la frecciatina alla collega. Come tutti hanno avuto modo di apprendere, l’amata conduttrice ha preso una pausa dal piccolo schermo, ma adesso sarebbe pronta per il grande ritorno. Alcune settimane fa a lanciare l’indiscrezione è stato il sito TvBlog dopo l’ospitata di Caterina Balivo nel corso della puntata del 15 giugno nello studio televisivo de La vita in diretta. Le parole del padrone di casa Alberto Matano sono state chiare: “Ci vediamo presto Caterina“. E lei ha replicato: “A prestissimo”. I telespettatori ritengono che sia stata una conferma implicita a ciò che sta per succedere.

Caterina Balivo lancia una frecciatina a Serena Bortone. Cosa sta continuando ad accadere negli ambienti della Rai? Serena Bortone dopo tre anni di presenza nel pomeriggio di Rai 1 con il programma Oggi è un altro giorno ha preso la sua decisione: salutare il suo pubblico di fan. Un discorso di congedo, quello della Bortone, che però avrebbe fatto storcere il naso alla Balivo.

“Oggi ho sentito delle assurdità… Non potevo credere a ciò che ho sentito e guardato… La presunzione in tv”, ha scritto un utente. La replica di Caterina Balivo non è passata inosservata e ha avuto tutta l’aria di essere una frecciatina rivolta alla Bortone: “Balla a volume alto”. Ma nello specifico cosa ha detto Serena Bortone per provocare una probabile replica della collega? Queste le parole di Serena Bortone per ringraziare quanti hanno sempre scelto di seguirla e apprezzarla.

“Questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà con me e con voi. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la contemporaneità e sostenuto storie di coraggio. Vi abbiamo informato sull’attualità. Soprattutto abbiamo vinto la scommessa di portare qui tanta la letteratura, la musica classica e la lirica”. Serena Bortone ha poi aggiunto di aver provato a sconfiggere “quel pregiudizio elitario, arrogante e stolto secondo cui voi, il pubblico, non siete in grado quella che con un certo razzismo intellettuale viene chiamata la cultura alta. Il popolo, l’Italia e gli italiani sono molto più avanti di come talvolta li si vuole rappresentare”.

Al contempo, però, resta ancora da definire il nuovo palinsesto Rai. Una data sarà esplicativa in tal senso ed è quella del 7 luglio: a breve, dunque, il pubblico di telespettatori avrà modo di apprendere la nuova programmazione della rete. E Caterina Balivo in tutto questo sembra aver comunque confermato la sua presenza. Infatti alla domanda di un utente che chiedeva: “A settembre ci sarai tu con una nuova trasmissione, è vero o sono solo voci?”, Caterina Balivo ha deciso di rispondere in modo diretto e chiaro.“Sì, tesoro”, ha risposto la conduttrice. Dunque che Caterina Balivo sia nuovamente pronta allo start potrebbe non essere messo più in discussione.