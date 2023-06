Incredibile novità su Caterina Balivo, che a sorpresa sarà al timone di un nuovo programma e soprattutto a fare rumore è l’emittente per la quale dovrebbe lavorare. Tutto è venuto fuori poche ore fa e possiamo subito dirvi che prenderà il posto di una famosa collega, che non proseguirà con la sua trasmissione. Lei quindi sarebbe riuscita ad approfittare del momento e si è inserita nella corsa, battendo anche le altre pretendenti al lavoro.

Si era infatti parlato anche di Roberta Capua e Rossella Brescia, ma alla fine dovrebbe essere Caterina Balivo a presentare questo nuovo programma. Un vero e proprio terremoto, stavolta però non negativo per la conduttrice televisiva. La quale è pronta ad irrompere nuovamente nel piccolo schermo e a giocarsi una chance davvero importantissima. Potrebbe essere il momento giusto per consacrarsi definitivamente.

Caterina Balivo pronta per un nuovo programma: i dettagli

Ancora una volta a fornire dettagli sul mondo della tv è stato il sito TvBlog, che si è concentrato sul futuro di Caterina Balivo, che salvo colpi di scena sarà protagonista in questo nuovo programma. Qualcosa si era capito già nell’ospitata del 15 giugno della donna a La vita in diretta, quando Alberto Matano le ha detto: “Ci vediamo presto Caterina“. E lei ha replicato: “A prestissimo”. I telespettatori ritengono che sia stata una conferma implicita a ciò che sta per succedere.

TvBlog ha riportato che la Balivo dovrebbe sostituire su Rai1 la conduttrice Serena Bortone. Ma non condurrebbe Oggi è un altro giorno, bensì un’altra trasmissione il cui nome non è ancora noto ma che si baserà sull’eleganza. Le puntate con Caterina protagonista andrebbero in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 16, proprio come succedeva con Serena. E adesso si attende solamente l’eventuale ufficialità della Rai.

Caterina Balivo ha già lavorato alla Rai per tanti anni, in particolare rilevante è stata la sua esperienza con Vieni da me dal 2018 al 2020 e la sua avventura come giurata de Il cantante mascherato. Dal 2022 è la conduttrice di Lingo – Parole in gioco su La7. Ma ora il ritorno nella tv pubblica sembra essere imminente.