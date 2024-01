Fin dall’inizio del Grande Fratello, tra Anita e Giuseppe Garibaldi si è instaurato un rapporto piuttosto unico e indissolubile. Alfonso invita il barman a raggiungere la Superled e mostra una clip che lo ritrae durante un momento di confidenze con Rosy. Garibaldi ammette di aver stretto uno splendido rapporto con la ragazza e spiega che è proprio per questo che si dice dispiaciuto di non poter trascorrere molto tempo con lei una volta fuori dalla Casa: “Questa cosa di non viverla, mi fa paura”.

Anita lo abbraccia: “Non riesco a non piangere” dice. Spiega di essersi legata molto a Giuseppe in quanto, avendo varcato la Porta Rossa insieme a lui, non ha potuto fare a meno di considerarlo fin da subito il suo vero e proprio punto di riferimento. “Per me questo è amore, lui mi ha salvata” commenta, grata per tutto l’affetto ricevuto da parte sua nel corso di questi mesi. “È un bene che va oltre a tutto”.

“Fiorda, la devi finire”. Grande Fratello, sempre più nero tra lei e Beatrice: “Perché tu qua dentro…”





“Come lo vedi il vostro futuro?” domanda Alfonso. “Spero insieme. Lui mi vuole bene in modo puro e profondo. Ci amiamo” ribatte la concorrente. Ad aggiungersi alla conversazione è Cesara: l’opinionista pensa che il barman sia un gentiluomo e crede che sia riuscito a conquistare molte donne proprio grazie a questa sua caratteristica.

“Non è un caso che Beatrice abbia colto questo aspetto di Giuseppe, è stata la prima”, ha detto l’opinionista del Grande Fratello. Parlando del rapporto con Garibaldi, Anita ha confessato di avere un rapporto quasi morboso con lui e proprio in quel momento la telecamera ha inquadrato Beatrice che ha commentato questa frase così: “Non era quello che dicevo io e mi hanno fatta nera?”.

In passato Beatrice era stata fortemente attaccata per aver dipinto il rapporto tra i due morboso e ora che è stata proprio Anita ad ammetterlo, il pubblico del Grande Fratello si è schiarato con l’attrice. “Ma infatti, alla fine, ha sempre ragione lei”, “Beatrice sempre lucida”, “A lei non sfugge nulla li ha sgamati mesi fa, ma quei dissociati erano troppo impegnati ad attaccarla”, “Esattamente ciò che ha detta Beatrice da sempre ma purtroppo non è tanto cosa viene detto ma chi lo dice”, “Quando lo diceva Beatrice l’hanno riempita di insulti bohHH”.