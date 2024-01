Grande Fratello, nuovo momento di tensione tra Fiordaliso e Beatrice. Le due concorrenti del reality sono diventate amiche all’interno della Casa, tuttavia da un po’ di tempo finiscono per avere discussioni più o meno concitate. L’ultima ha riguardato Vittorio con cui l’attrice ha un bel legame. Fiordaliso ha fatto uno scherzo a Beatrice e agli altri tirando in ballo anche Greta Rossetti.

La cantante ha detto che l’ex tentatrice le aveva raccontato di aver baciato Vittorio. Ma si è trattato di uno scherzo. Ebbene Beatrice non l’ha presa per niente bene: “Queste cose non si fanno…”. Fiordaliso a sua volta ha ribattuto sbuffando: “Che pesante. Lei vuole avere Vittorio sotto controllo”. Adesso c’è stato un altro episodio che dimostra che i rapporti tra le due si sono fatti via via più tesi.

Fiordaliso fa una battuta a Beatrice e lei risponde male

Mentre stavano facendo colazione in giardino Fiordaliso e Beatrice hanno avuto un altro screzio. C’era della musica in sottofondo che evidentemente non piaceva alla cantante che stava prendendo il sole mentre l’attrice faceva colazione. Fiordaliso allora ha detto a Bea: “Senti Bea, io penso che tu qui dentro sia un po’ un’autorità, quindi, adesso, per favore, sgrida il Grande Fratello che ci mette le canzoni e, poi, le toglie dopo un minuto”.

Beatrice ha risposto piuttosto stizzita: “Addirittura… un’autorità da nominare costantemente però… basta con questa storia”. Dal canto suo Fiordaliso, che non pensava di urtare la sensibilità di Beatrice, ha controbattuto: “Ma guarda che io parlavo della musica, mica di altro”.

Fiorda: "Io dato che penso che tu Bea qua dentro sei un'autorità, chiedi la musica"

Bea: "Si un'autorità da nominare costantemente.. basta con sta storia"



Lei giustamente si é rotta il cazzo e ha raggionneee #GrandeFratello pic.twitter.com/JYSjfTM7LN — 🔥Lara🔥 (@Lar02a) January 23, 2024

In molti ritengono che Beatrice sia la concorrente più forte e forse l’attrice si è innervosita proprio per questo. Numerosi i commenti dei fan: “La Fiorda fa queste battute che nascondono sempre qlc… Io continuo a non fidarmi del suo operato nel gioco”. E ancora: “Beatrice che riesce a rimanere sempre lucida senza mai farsi prendere in giro da nessuno”. Poi: “Perché non lo chiedi ad Anita??? E il suo Caro Santucci”, “Fiordaliso che cade dalle nuvole quando, in realtà, in tutto ciò che dice c’è sempre una battutina al veleno”.

