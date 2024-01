Sarà una puntata accesissima quella del 23 gennaio, perché al Grande Fratello la tensione è decisamente alle stelle. Si parlerà certamente di Perla e Beatrice, soprattutto alla luce della reazione furiosa della ragazza che non riesce a sopportare la coinquilina. Ma ora è spuntato fuori un video che ha provocato la reazione dei telespettatori, rimasti davvero a bocca aperta.

Innanzitutto, durante un suo dialogo al Grande Fratello, Perla ha cominciato a parlare con Greta di Beatrice, raccontandole cose poco piacevoli sul conto dell’attrice: “Con me ha sbagliato, più mi dici una cosa e più non la faccio. A me non interessa, ho la vita mia e sono serena. Ho le mie mancanze, sono due mesi, ti iniziano a colpire quando sei debole“, ha ammesso.

Grande Fratello, Perla attacca Beatrice poi la giovane fa un gesto clamoroso

Quando al Grande Fratello Perla ha esternato questa considerazione negativa su Beatrice, Greta ha dato ragione alla ragazza. E la Vatiero ha aggiunto: “Io non ho niente da fare, in qualche modo li devo passare questi due mesi, stuzzicami“. Ma a lasciare tutti sorpresi è stata la reazione successiva di Perla, nel momento in cui Bea si è avvicinata a lei e alla Rossetti.

Nel bel mezzo del dialogo con Greta, Perla si è zittita incredibilmente quando ha visto Beatrice dirigersi verso di loro. E gli utenti l’hanno criticata per questo: “Si ammutolisce non appena Beatrice le passa davanti, la chica mala valla a fare da un’altra parte Perlì”. Ma altri internauti di X ci sono andati giù ancora più pesantemente, dicendo ad esempio che la giovane non ha carattere.

Perla su Bea: Vittorio non fa mai nulla, io non faccio i piatti quando dici tu, mi stuzzica per Stefano



Greta: Hanno ben preciso cosa fare, con me oggi è stata più fredda, perchè sono dalla tua parte



Perla: vuole il controllo altrimenti… mi vuole attacare#grandefratello pic.twitter.com/CdV28NlG10 — mullon3 (@mullon34) January 23, 2024

“Mi fai passare il tempo, in qualche modo li devo passa sti due mesi non hai capito proprio nient”



Sempre lei che si ammutolisce non appena Beatrice le passa davanti, la chica mala valla a fare da un'altra parte Perlí#grandefratello #gf pic.twitter.com/zUcBQTBaqG — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 23, 2024

Non hanno le palle di affrontarla. — Viviana (@ViviMDE) January 23, 2024

Quando ha visto Beatrice, Perla ha deciso di parlare di altro e ha nominato Garibaldi visto che era in corso la festa di compleanno di lui. E il popolo del web non l’ha perdonata: “Fa la grande diva e dopo non ha gli attributi di dire le cose in faccia”, “La fenomena ha smesso di parlare”, “Non hanno le pa*** di affrontarla“.