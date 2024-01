Grandissima emozione al Grande Fratello nella giornata del 23 gennaio. Infatti, è il compleanno di Garibaldi e l’amica Anita ha voluto fargli un regalo meraviglioso. Davanti a tutti gli altri concorrenti ha uscito fuori il suo dono e il festeggiato è rimasto stupefatto. Tra i due c’è un legame veramente molto forte e quasi mai hanno avuto problemi durante la convivenza.

Ora che è giunto il grande giorno al Grande Fratello, con Garibaldi che ha potuto festeggiare il compleanno con gli altri gieffini, Anita si è presentata con un regalo speciale. Quest’ultimo non è stato affatto banale, infatti la concorrente si è messa di impegno e lo ha sorpreso con un dono che lui non potrà mai dimenticare e che conferma il rapporto sempre più stretto tra i due.

Dunque, mentre lui era intento a divertirsi al Grande Fratello in occasione del suo compleanno, alle spalle di Garibaldi è arrivata appunto Anita che le ha dato un pacco regalo. La Olivieri è sembrata in imbarazzo. A quel punto, il giovane ha iniziato a togliere il fiocco e ha scartato il dono. Quando l’ha aperto, è rimasto senza parole dato che c’era anche una dedica bellissima.

Nella scatola c’era una meravigliosa t-shirt con un’immagine stampata di Anita e Garibaldi. Poi nella lettera scritto dalla ragazza c’era scritto: “Se come il viso si mostrasse il core, tu vedresti l’emozione del primo ricordo che ho di te, l’11 settembre 2023. L’entusiasmo nei tuoi occhi, la genuinità che ti caratterizza, ricamate da un enorme sorriso. Davanti a noi, una Porta Rossa e poi l’ignoto. Ti voglio bene per sempre. Tanti auguri, la tua Anita“.

Le meravigliose parole di ani, il modo in cui lo guarda. L amore che gli fa sentire sulla pelle.

Peppe: lo sai che non so come farei senza di te lo sai vero??

Da settembre ho fatto la scelta giusta. Oggi più che mai #hbpeppe #anibaldi pic.twitter.com/g4er7UJIHm