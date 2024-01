Rosy Chin, personaggio controverso del Grande Fratello: amata e odiata allo stesso tempo, è finita spesso nel mirino del pubblico. Sin dall’inizio in realtà, quando i telespettatori si sono scagliati contro la produzione per averla presentata come nip quando invece è molto conosciuta sui social per via del suo ristorante a Milano. Ecco, il ristorante. Essendo una chef, spesso si occupa della cucina in casa ma evidentemente chi segue la diretta ha molto da ridire sulle sue tecniche.

È successo anche sotto Natale con una lasagna preparata insieme a Monia, ma le è stato subito recriminato di non aver seguito i dettami della tradizione bolognese. Una su tutte, Rosy Chin ha soffritto la carne del ragù a parte rispetto al sugo. Inoltre, avrebbe grattuggiato il formaggio direttamente nella passata di pomodoro e solo in un secondo momento avrebbe riunito tutto.

GF, bufera su Rosy Chin: cosa ha fatto in cucina

E ancora, la chef avrebbe voluto aggiungere anche la mozzarella, che però non aveva in casa ma così l’avrebbe resa più simile alla lasagna napoletana, senza però seguire nemmeno la ricetta tradizionale di quest’ultima. E ora cosa è successo in cucina? Questa volta più che altro le danno contro per l’igiene.

Rosy Chin stava cucinando insieme a Federico Massaro quando, ad un certo punto, le è caduto a terra un gambero. “Oh no, mettilo a me quello”, la pronta replica di lui. E lei: “Ma no, a chiunque capita” e lo ha posizionato in un piatto a caso. Apriti cielo sulla piattaforma X.

“Visto che lo fa davanti alle telecamere figurati nella sua cucina… si vede che tutto questo per lei è normale…. io ricordo ancora le uova scadute“, scrive uno. E un altro: “Ma io mi domando, sapendo che si trova sotto centinaia di telecamere, come fa a fare una cosa del genere?”.