Momento difficile al Grande Fratello per Greta, finita tra le lacrime dopo un aspro confronto. Ma la sua reazione non è scaturita tanto dalla sua rabbia, bensì dal fatto che abbia sentito qualcosa di veramente molto brutto e ritenuto estremamente volgare. Non ce l’ha fatta a resistere ed è corsa verso il bagno, scoppiando immediatamente a piangere. E ora la tensione è sempre più alta in casa.

Infatti, nelle ultime ore al Grande Fratello Greta non è riuscita a trattenere le lacrime a causa di un comportamento di un concorrente, che l’ha offesa profondamente. Innanzitutto, questo gieffino le aveva detto: “Posso dire che è un po’ patetico che la ex del tuo fidanzato, sia fautrice dell’amore col tuo ex?”. Ma la Rossetti aveva subito replicato: “No, non sono la ex perché ex è un parolone. E non sono neanche patetica”.

Grande Fratello, Greta in lacrime: “Mi ha detto cose volgari”

Dunque, nella serata del 22 gennaio nella casa del Grande Fratello Greta ha raccontato tra le lacrime l’episodio che l’ha vista protagonista. Parlando con Sergio, ha esclamato: “Non è solo il fatto che mi ha detto patetica, ma quando ho detto che non lo consideravo un mio ex, lui mi ha detto: ‘Eh, però lui te l’ha pucciato il biscotto‘. Sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo, è una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere”.

A dirle quelle parole per lei gravi è stato Stefano Miele. Greta ha aggiunto: “Mi vergogno anche per loro, la cosa della patetica è brutta ma l’altra è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda, ha detto una cosa volgare“. Poi c’è stato anche il confronto diretto tra lei e il coinquilino.

Ma Greta, se si è offesa tanto per la frase di Miele, perché va in giro riportandola in loop?

Ha p***** il biscotto. Ormai lo sanno anche in Venezuela che si è offesa per questo.#grandefratello — Lucrezia (@pezia92) January 22, 2024

Greta si è rivolta così verso Stefano: “Credo alle scuse quando sono sentite e quando riconosci di aver sbagliato. Prima ti ho sentito che hai detto ‘non ho detto bruttissime parole’. Se non riconosci che sono parole davvero brutte, le scuse non valgono. Sono solo indelicate? Mi hai dato della patetica e poi un’altra frase”. Infine, Miele ha confessato di essere andato oltre e ora pare che sia stata raggiunta una tregua tra i due gieffini.