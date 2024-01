Al Grande Fratello sta per arrivare una notizia importantissima su Beatrice. Lei ancora non sa niente, ma dall’esterno del programma c’è chi lo ha già saputo. Ora bisognerà aspettare la puntata in diretta, prevista martedì 23 gennaio, per vedere se questa indiscrezione sarà confermata. Spetterà al conduttore Signorini prendere la parola e rivolgersi a lei e agli concorrenti.

Per qualcun altro invece i tempi saranno bui, ma la luce al Grande Fratello è accesa sicuramente su Beatrice. La notizia non è una sorpresa assoluta, ma fa specie notare come sia sempre in grado di conquistate risultati del genere. Andiamo a vedere insieme cosa si è scoperto sull’attrice e cosa significherebbe questa novità per l’ex protagonista di Vivere.

Grande Fratello, la notizia su Beatrice: cosa sta per scoprire

Il sito Blastingnews ha riportato sul suo sito i dati relativi ad un sondaggio effettuato dal portale Grande Fratello Forum Free. E riguarda ovviamente Beatrice e altri due concorrenti, che hanno ricevuto una news decisamente peggiore rispetto alla Luzzi. La domanda era molto specifica: “Chi vuoi salvare?“. E ciò che è emerso ha sorpreso positivamente tutti i fan della donna.

Il sondaggio del 22 gennaio ha registrato un clamoroso successo di Beatrice, che ha totalizzato il 44,4% dei voti. Gli altri in sfida con lei erano Sergio e Federico. Il primo ha avuto il 27,8% delle preferenze, mentre Massaro il 27,77%. Una differenza notevole rispetto alla coinquilina, che non dovrebbe quindi avere problemi neanche in futuro a rimanere nella casa.

Federico rischia invece di finire nella nomination successiva, che potrebbe provocargli anche la sua eliminazione. Dovrà fare di tutto per far cambiare idea al pubblico e riuscire così a proseguire la sua avventura al GF.