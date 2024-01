Possibile nuova bufera al Grande Fratello con Beatrice coinvolta in una brutta vicenda. C’è infatti un video, diventato subito virale su X, postato da una contestatrice della Luzzi che ha acceso i riflettori su un gesto dell’attrice condannato da diverse persone. Anche se i fan della gieffina hanno anche preso la parola, difendendo la loro beniamina, che è tra le favorite alla vittoria.

Eppure c’è sicuramente chi chiederà a gran voce la sua eliminazione dal Grande Fratello, dopo che Beatrice ha detto qualcosa che in tanti respingeranno. Presumibilmente la donna non si è nemmeno accorta di aver fatto quello scivolone, ma i più attenti hanno registrato il filmato e denunciato pubblicamente l’accaduto. E ora non sappiamo se la produzione interverrà.

Grande Fratello, Beatrice attaccata: “Sentite cosa ha detto”

Dunque, è nato un contrasto tra i telespettatori del Grande Fratello, dato che c’è chi ha criticato pesantemente Beatrice e chi invece l’ha difesa a spada tratta. L’ex protagonista di Vivere stava parlando con Letizia, alla presenza di Stefano e Fiordaliso, quando le è scappata una parola che potrebbe aver offeso delle persone che hanno delle difficoltà.

Beatrice ha quindi esclamato: “Basta un piccolo cambiamento e qui entriamo in crisi tutti. Siamo un po’ autistici qui, capito?“. Il riferimento della Luzzi era per la variazione del giorno della puntata in diretta, che non si terrà questa settimana lunedì 22 bensì martedì 23 febbraio. Stava scherzando assieme agli altri gieffini, eppure c’è chi non ha perdonato la frase che ha tirato in ballo chi soffre di autismo.

In particolare ad attaccarla è stata una fan dei Perletti (di Perla e Mirko), che ha criticato coloro che difendono Beatrice: “Vergognatevi, la state difendendo“. Ma c’è chi ha preso le parti dell’attrice: “Ha solo nominato una patologia, non ha insultato nessuno”.