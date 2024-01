Si scaldano gli animi al Grande Fratello in vista della puntata di martedì 23 gennaio 2024. Eccezionalmente di martedì, visto che come annunciato da Alfonso Signorini la settimana scorsa il cambio si è reso necessario per lasciar spazio alla partita di calcio di Supercoppa. E il conduttore avrà un bel da fare in diretta perché in questi giorni ne sono successe di tutti i colori. Tanto più che un’arrabbiatissima Perla Vatiero ha minacciato di “rovinare” un coinquilino proprio in puntata.

In queste ore è l’argomento principale della Casa, anche se è successo tutto la scorsa notte. Uno scontro che ha visto protagonista, appunto, l’ex Temptation Island accusata di aver usato toni molto accesi. Il video non è disponibile perché il tutto sarebbe partito quando ormai la diretta su Mediaset Extra si era conclusa e di conseguenza il pubblico non ha potuto vedere nulla. Ma i racconti del day-after ci sono stati eccome.

GF, Perla furiosa: “In puntata lo rovino”

Nel dettaglio, Stefano Miele ha rivelato agli altri in giardino che Perla lo avrebbe aggredito perché Monia stava russando. “Non ho mai visto nulla del genere in vita mia. Se uno russa mica è colpa sua?“, ha detto il concorrente. Quindi ha spiegato a un’incredula Beatrice Luzzi che Perla avrebbe usato parole molto pesanti.

“Ero tranquillo e stavo andando a letto“, ha aggiunto Stefano che però è stato smentito da Perla. In cucina si è sfogata con Greta Rossetti: “Secondo te devo insultarla? Glielo dico il giorno dopo semmai“. Poi ha accusato Beatrice di essersi messa in mezzo, anche se la cosa a lei non la tocca perché “mi scivola tutto addosso“.

La grande donna che stanotte si è alzata dal letto e ha preso a parolacce stefano perché monia russava. La sua maleducazione la fa vedere di notte a telecamere spente poi durante il giorno fa la maestrina di sto cazzo dando lezioni di vita!#GrandeFratellopic.twitter.com/6CqUFzbNxg — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) January 22, 2024

Di certo, ha continuato la ex fidanzata di Mirko, non si farà venire un esaurimento a causa sua e non si metterà nemmeno a piangere. Ma di una cosa è sicura: nella puntata di martedì “rovinerà” Stefano Miele raccontando la sua verità, non certo quindi ammetterà di aver dato della “p…” a Monia per aver russato così come avrebbe raccontato lui.