Grande Fratello, pubblico impazzito per quello che sta succedendo tra Greta Rossetti e il concorrente. Che ci fosse un rapporto particolare tra i due concorrenti era cosa ben nota, ma la piega che stanno prendendo gli eventi nelle ultime settimane è proprio quella voluta dai fan. Un paio di giorni fa si era parlato perfino di un bacio tra i due. A rivelarlo è stata Fiordaliso che ha detto di averlo sentito direttamente da Greta.

“Sapete che Vittorio e Greta si sono baciati in sauna ieri sera? – ha detto Fiordaliso a Beatrice e agli altri in un momento di relax in giardino – Non so che tipo di bacio, lei me lo ha detto. Erano soli”. In realtà si è trattato di uno scherzo e Beatrice non ha gradito: “Non si fa, scusami, ma non si fa”. Ora, comunque, in tanti stanno commentando il recente gesto di Greta e le parole al miele di Vittorio…

Il gesto di Greta e le parole di Vittorio: è già amore?

I fan sono impazziti quando hanno assistito all’ultima scena tra Greta Rossetti e Vittorio Menozzi. Questa mattina, lunedì 22 gennaio, l’ex tentatrice ha preparato un cappuccino ‘personalizzato’ con l’iniziale per Vittorio. Quest’ultimo in un primo momento non ha capito: “È per me amore? È una p? Non avrai mica l’amante che inizia per p? Secondo me mi stai nascondendo qualcosa” ha detto Menozzi.

Greta inizialmente ha voluto fare la misteriosa, poi però ha confermato: “È per te, ho fatto una V e una G“. Insomma, il gesto di Greta e l’espressione usata da Vittorio fanno capire che tra i due c’è una sintonia forte. Forse, però, è ancora presto per poter parlare di amore. Per il momento sembra più un’amicizia. O no?

Il bacio tra Vittorio e Greta era solo uno scherzo per vedere la reazione da parte di Sergio. Ma poi Beatrice che dice che non si ma è solo uno scherzo cioè non penso che Sergio sia perdutamente innamorato di Greta. #sergetti #grandefratello pic.twitter.com/rhJIo7Bbr8 — AnDrEA (@andrea9737268) January 19, 2024

Intanto Greta ha parlato a Vittorio di Perla e Mirko: “Io per un periodo qui dentro mi sono annullata. Ho voluto annullare tutto quello che provavo e sentivo. Volevo dare la priorità a qualcosa che era più importante. E volevo smetterla di sentirmi in colpa. Che poi lei mi diceva che non era colpa mia. Però io mi sentivo quasi colpevole di aver rovinato una relazione. Poi abbiamo parlato io e lei senza filtri, come se parlassimo tra amiche. Farlo mi ha liberata. Se domani tornano insieme io sarei felice, piangerei dalle lacrime. Quindi tutta la sofferenza è servita a qualcosa. Adesso si sono rincontrati più maturi e con un’altra consapevolezza. Io ho sofferto in silenzio. Anche qui non stavo mica benissimo”.

