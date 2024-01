La notte del Grande Fratello ha portato a quella che sembra l’inizio di una clamorosa rottura. Confidandosi con altre inquiline della casa, tra cui Perla e Greta, Fiordaliso si è lasciata andare ad un commento poco carino nei confronti di Beatrice Luzzi con la quale, invece, fino a ieri tutto sembrava filare liscio. Non appena la clip è stata diffusa sui canali X e Instagram i fan si sono scatenati e non sono stati per nulla teneri nei confronti della cantante.

“Un’amica come Fiordaliso meglio perderla che trovarla mamma mia e quante ne ha dette a beatrice dietro le spalle. Perla la commenterò quando capirà come si usano i congiuntivi”. E ancora: “L’invidia è l’ammirazione degli incapaci. Non avendo mai contenuti propri devono sempre virare verso l’unica luce che c’è: Beatrice Luzzi. Vittorio e Beatrice sono molto intelligenti non hanno bisogno né di farsi manipolare né di manipolare”.





GF, Fiordaliso contro Beatrice : “Vuole il controllo di Vittorio”

E continua: “Consiglierei alle comari, per evitare ulteriori brutte figure, di continuare a parlare del loro nulla cosmico per evitare ulteriori brutte figure”. Cosa è successo? Tutto è partito quando Vittorio e Greta hanno diffuso nella casa la voce di un bacio lontano da occhi indiscreti. Uno scherzo che però ha avuto effetto sui protagonisti e, soprattutto, su Beatrice che non l’ha presa bene.

Di questo suo atteggiamento ha parlato Fiordaliso in salotto raccontando il disturbo provato da Beatrice, sia per lo scherzo in sé fatto dai due ragazzi, sia per il fatto che lei abbia tenuto il gioco alimentandone il finto gossip. “Che pesante” esclama sbuffando, “Lei vuole avere Vittorio sotto controllo” afferma riferendosi al legame tra l’attrice e il giovane modello.

Davanti a queste parole sono scattati i commenti. Fiordaliso ha fato la sua versione dei fatti: “Beatrice si è arrabbiata perché Vittorio non l’ha detto prima a lei” esclama condividendo un suo personale punto di vista. Gli inquilini si mostrano stupiti da quanto raccontato dalla cantante e credono che l’attrice sia un po’ esagerata nel suo rapporto con il ragazzo. Cosa ne penserà Beatrice?