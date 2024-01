C’è Posta per Te, la storia di Flavia e Gianmarco ha attirato l’attenzione di tutti. La busta si chiude con un sorriso amaro e una frase diventata emblematica nella loro relazione: ‘No pasa nada’. Flavia ha deciso di non perdonare l’ex fidanzato, sottolineando che no, non esiste più amore verso di lui. Ma la notizia di oggi potrebbe suonare ad alcuni come una ‘bomba’. I due sono poi tornati insieme?

Flavia e Gianmarco tornati insieme dopo C’è Posta per te? Una storia d’amore, una storia di ripensamenti: nonostante svariati tentativi, tra Flavia e Gianmarco sembrava non funzionare più. Poi il ragazzo ha preso l’iniziativa di invitare l’ex in studio per tentare l’ultima possibilità.

Flavia e Gianmarco tornati insieme dopo C’è Posta per te? Fuori il retroscena

“Te l’ha detto che non mi ha mai portato da nessuna parte?”, ha detto Flavia rivolgendosi a Maria De Filippi, “Non poteva prendere ferie perché, avendo un ristorante, sosteneva di non poter partire. E invece appena ci siamo lasciati è partito per Mykonos in pieno luglio”, e questo rappresenta una delle minima parte di ciò che la giovane ha contestato all’ex.

Poi la busta si chiude per volontà di Flavia. E adesso? Si è velocemente diffuso un retroscena che parlarebbe di un altro finale. La ‘prova’ arriva dai social di lei. Infatti ecco apparire una Instagram Story quasi contemporane alla messa in onda della seconda puntata di C’è posta per te, con scritto: “24h prima del disastro”. La trasmissione, com’è noto, potrebbe essere registrata con settimane di anticipo quindi le storie potenzialmente potrebbero evolversi in modo diverso. Ma non è questo il caso.

Nulla, la prova conferma un finale diverso, anzi, lo stesso finale trasmesso in puntata. In ogni caso sembra che i due continuino a seguirsi reciprocamente sui social. Forse per mantenere comunque un rapporto pacifico, seppur prendendo strade diverse. Gran parte dei telespettatori hanno quasi tutti deciso di scherarsi dalla parte della ragazza.