C’è Posta per Te, la decisione di Flavia è quella definitiva. Il programma di successo di Maria De Filippi pone il pubblico davanti a storie in cui in parte ci si rispecchia o che danno motivo di riflessione. La storia di Flavia e di Gianmarco sortisce questo effetto: la relazione finisce dopo 4 anni e Gianmarco invita l’ex fidanzata a tornare sui propri passi. La risposta di lei difficilmente si può dimenticare.

Chiama l’ex fidanzata Flavia per recuperare il rapporto, poi la decisione definitiva. Flavia e Gianmarco, una storia durata 4 anni poi giunta al capolinea. Sarebbe stata proprio Flavia a deciderlo in seguito agli atteggiamenti sbagliati di Gianmarco. I due infatti avevano iniziato una convivenza, ma il ragazzo poi ha deciso di tornare a casa del padre e assumere atteggiamenti da single.

Leggi anche: “È successo dopo la puntata”. C’è posta per te, Luana e la mamma che rifiuta Damilka: cosa scopre il pubblico





Chiama l’ex fidanzata Flavia per recuperare il rapporto, poi la decisione definitiva

Non solo atteggiamenti ma anche azioni: Gianmarco conosce sui social una ragazza e la voce è giunta a Flavia attraverso la sorella. I due si lasciano e prendono strade sentimentali diverse fino a quando però Gianmarco non decide di riavvicinarsi a Flavia. L’uomo scrive anche una lettera indirizzata all’ex e alla famiglia, ma senza esito positivo sperato.

Flavia sembra non credere nelle buone intenzioni di Gianmarco al punto da rivelare in puntata che fino a pochi giorni prima avrebbe frequentato una ragazza. “Te l’ha detto che non mi ha mai portato da nessuna parte?”, sollecita Flavia rivolgendosi a Maria De Filippi, “Non poteva prendere ferie perché, avendo un ristorante, sosteneva di non poter partire. E invece appena ci siamo lasciati è partito per Mykonos in pieno luglio”.

I due in ogni caso si sono visti nel periodo della rottura, questo Flavia non lo nega: “È stato un momento di debolezza. Ma è troppo tardi per tornare insieme. Quando è partito per Mykonos su Instagram scriveva ‘No pasa nada’. Devi vedere come ‘no pasa nada’ a me adesso”. Flavia definisce il suo ex “un pagliaccio”. Ma Gianmarco prova a rispondere: “Non avrei rischiato, il coraggio di fare questo gesto me lo ha dato l’amore che provo per te”. Nonostante diversi tentativi di convincimento Flavia non cede: decide di chiudere la busta e nel farlo commenta: “No pasa nada”, riprendendo le parole dell’ex nel famoso post social.