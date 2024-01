Durante la prima puntata di C’è posta per te, in onda il 13 gennaio su Canale 5, è andata in onda una storia che ha fatto molto discutere sul web. Protagoniste Luana e la compagna Damilka e la madre della prima ragazza, chiamata proprio dalla figlia per accettare la sua relazione omosessuale e provare a riallacciare i rapporti. La reazione della donna è stata a dir poco gelida e, anzi, si è lasciata andare a commenti a dir poco omofobi.

La donna si è rifiutata di conoscere la fidanzata della figlia, anzi si è rifiutata di togliere la busta se costretta ad abbracciare anche la fidanzata della figlia. Maria De Filippi ha cercato in ogni modo di farle capire che Luana è sempre la stessa persona del 2022, anno in cui la ragazza le ha raccontato di essersi innamorata di una donna.

C’è posta per te, cosa è successo a Luana e la madre dopo la puntata

Una notizia che però la donna non ha preso benissimo, tanto da rivolgersi alla figlia per dirle che le fa schifo e che l’avrebbe fatta curare, oltre a considerare la fidanzata Damilka una manipolatrice. Luana è sconvolta dalla reazione della madre e spiega: “Questa è la mia scelta, questa è la mia vita e vorrei che tu fossi felice per me. Vorrei che tornasse tutto come prima. Ho sempre chiesto di te, so che piangi tutti i giorni. Io non smetterò di pensarti e di cercarti, sei la mia mamma e nessuno mai potrà cancellarti”.

A questo punto anche la fidanzata Damilka interviene e rivela che Luana ha sempre una strana luce negli occhi quando parla dei suoi genitori. Quando Luana si è rivolta alla madre chiedendole di togliere la busta e accettare il suo amore per Damilka, in quanto lei non è cambiata solo perché si è fidanzata con una donna. Neanche l’intervento di Maria De Filippi riesce a far cambiare idea alla donna e dopo la puntata in tanti si sono chiesto cosa è successo dopo la registrazione di C’è posta per te.

La faccia della ragazza di Luana in questo preciso istante 💔 pic.twitter.com/g9d9Ik7HHg — Luis (@_mond01) January 13, 2024

Chi ha spulciato sui social Luana e Damilka ha notato che le due continuano a pubblicare foto, storie e post insieme, tra viaggi, feste e semplici attività di vita quotidiana ma in nessuna foto o storia compare la madre di Luana. Il loro relazione prosegue anche se la mamma non ne vuole sapere più niente. “Possiamo non avere tutto ciò che vogliamo, ma insieme siamo tutto quello di cui abbiamo bisogno” è una delle frasi scelte da Luana come caption di un selfie in compagnia della fidanzata. Insomma, a quanto pare la madre di Luana non ha cambiato idea e le due sono ancora ai ferri corti.