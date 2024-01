“Alla fine non l’ha fatto”. La storia della mamma omofoba a C’è posta per te. La vicenda di Rosa e Luana a C’è posta per te ha fatto discutere e ragionare. Da una parte la ragazza, dichiaratamente gay accompagnata dalla compagna. Dall’altra una signora che, insieme a suo marito, sono l’emblema dell’omofobia senza saperlo. La signora Rosa infatti, non accetta e non ha nessuna intenzione di farlo, che lei stia insieme ad una donna. Maria De Filippi ha tentato per oltre mezzora di far capire a Rosa che il suo modo di ragionare causa soltanto dolore a sé stessa e alla figlia.

>> “Scusa, devo chiederti una cosa”. C’è posta per te, Rosa parla all’orecchio di Maria ma si sente tutto

Maria dice alla donna: “Tu la vivi come un lutto, ma non è morto nessuno e hai tua figlia. Se tua figlia per anni non è riuscita a dirti la verità e perché temeva proprio questa reazione. Pensa a quanta sofferenza ha passato tua figlia per paura di arrecarti un dolore. ma ci sono cose che non cambiano e non sono scelte. Se lei si fosse sposata con un uomo sarebbe stata infelice e prima o poi si sarebbe separata. Poi parliamo della ragazza che ha vicino, è bellissima e la ama, guardala un secondo. Dici che ti ha rubato tua figlia?”.





“Alla fine non l’ha fatto”. La storia della mamma omofoba a C’è posta per te

E ancora Maria De Filippi: “E come avrebbe fatto? Tua figlia non è cambiata. Quello che facevi con tua figlia prima lo puoi fare ancora. Ma questo dolore ti fa bene? Non c’è un motivo valido per provare dolore, quindi non te lo procurare! Lei resta tua figlia chiunque abbia vicino. Se avevi accettato il suo ex fidanzato perché non lei? Cos’ha di diverso? Quando ti sei innamorata di tuo marito avevi le farfalle nello stomaco, quindi anche tua figlia ce l’ha”.

Dice poi Maria De Filippi:“Tua mamma mi dici che era felice del tuo fidanzamento, se tua mamma si fosse comportata come te, tu avresti sofferto. Eri felice di portare il tuo fidanzato a casa tua a cena. Tua figlia sarebbe contenta di fare lo stesso. Gli occhi tuoi non vedono quello che non devi vedere? Ma chi l’ha detto questo?! Nemmeno il Papa dice più questo e lo dici tu?! Non è normale toglierti una figlia e togliere a tua figlia una madre. Tu vuoi che Damilca esca per poter incontrare da sola tua figlia? Non è normale che esca!”.

Maria De Filippi ancora: “Tu hai avuto la tau felicità con tuo marito, lascia che tua figlia sia felice. Sei stata una brava mamma in passato, continua ad esserlo. Tu stai punendo tua figlia. Damilca è disposta ad uscire per farvi incontrare, ma io non lo trovo giusto! Non lo è. Poi fate quello che volete. Poi nella vita non sempre si fanno le cose giuste, infatti tu Rosa non la stai facendo! Sei venuta qui a C’è Posta e non vuoi rivedere tua figlia?”. Alla fine la signora Rosa apre la busta e riabbraccia sua figlia, ma non abbraccia la compagna della figlia. ora non resta da capire se la donna ha mantenuto il rapporto a distanza di mesi o le cose sono riandate in malora.

