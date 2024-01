Momento inatteso e divertente a C’è Posta per Te. Tante le storie raccontate nella prima puntata della nuova stagione del programma di Canale 5, come quella di Luana e della mamma Rosa. Le due non si parlano dal 2022 quando la ragazza ha spiegato alla mamma di avere una relazione con un’altra donna. Rosa non l’ha accettato ed è andata su tutte le furie, rompendo ogni rapporto con la figlia.

La figlia si presenta in studio con la fidanzata Damilka e si rivolge alla madre: “Mamma, sono arrivata fin qui stasera per cercare di farti capire che io sono sempre la stessa, Luana, tua figlia. In me non è cambiato nulla e anche se tu non mi vedi più con gli stessi occhi di prima, io sono qui per dimostrarti che non è così”. Alla fine Rosa apre la busta, ma abbraccia solo la figlia, non la compagna. Tuttavia prima di questo c’è una scena che fa ridere il pubblico.

Maria e Rosa protagoniste di una gag divertente

In più di un’occasione Maria De Filippi ha cercato di stemperare la tensione facendo battute con Rosa, madre che non vuole più vedere la figlia perché ha una compagna. Ad un certo punto la conduttrice si è avvicinata alla signora e lei le ha chiesto: “Scusa Maria, ma tu mangi?“. La domanda, ironica, si riferisce ovviamente alla linea perfetta della De Filippi che ridendo risponde: “Sì, mangio, mangio”.

“Vuoi sapere quanto peso?” dice ancora Maria che sta al gioco. Ma Rosa le risponde: “No, no, non diciamolo, non diciamolo…”. “Lo possiamo anche dire, chi se ne frega” fa Maria. Luana nel frattempo: “Ha fatto la battuta”. Il pubblico ride, è un momento di ilarità e leggerezza.

Effettivamente Maria De Filippi appare sempre in splendida forma. E anche se alla fine non svela il suo peso i dati sul suo fisico sono conosciuti: la conduttrice di C’è Posta per Te è alta 1 metro e 68 cm e pesa tra i 52 e i 55 chili. D’altra parte fa una vita sana, cura il suo corpo e mangia senza eccessi. Inoltre fa sport regolarmente. Tempo fa è stata vista a Roma su un campo di padel.

