C’è Posta per Te torna sul piccolo schermo. Un appuntamento attesissimo per il pubblico di telespettatori italiano quello di sabato sera 13 gennaio. E per il programma di successo di Maria De Filippi il debutto per la nuova edizione non poteva che accadere con il botto. Infatti lo studio televisivo si è riempito di super ospiti: non solo gli attori della soap Terra Amara, ma anche il conduttore italiano. E scopriamo insieme cosa è accaduto nel dettaglio.

Paolo Bonolis a C’è Posta per Te. Il noto timoniere di Avanti un Altro e di Ciao Darwin non è stato il solo ospite della puntata. In studio infatti anche i celebri volti di Terra Amara, ovvero Murat Ünalmis (Demir), Melike Ipek Yalova (Mujgan) e Uğur Güneş (Ylmaz). Ma sarebbe stato proprio Paolo Bonolis a rendersi protagonista indiscusso di una gag indimenticabile.

Paolo Bonolis a C’è Posta per Te, la gag fa ridere tutti, anche Maria: “Nemmeno in questura…”

Infatti il noto conduttore televisivo ha fatto il suo ingresso in studio andando a inciampare nella scenografia del programma. Esemplare il modo con cui Paolo Bonolis ha provato a spazzare via ogni imbarazzo, scherzandoci su con Maria De Filippi e tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico presente.

“Una scheda così nemmeno in questura. Io uno stallone? Ci si decompone con grazia”, sono state le parole ironiche di Paolo Bonolis che come sempre ha dimostrato di gestire al meglio la situazione. E tra i sorrisi e gli applausi anche l’abbraccio con la padrona di casa che si è dimostrata divertita tanto quanto tutti i presenti. Dopo la gag, ovviamente, l’ospite è tornato a concentrarsi sulla vicenda dei tre fratelli, uniti nel dolore per la perdita dei genitori.

"Lo sapete come si dice: #CePostaPerTe" da domani sabato 13 gennaio in prima serata su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/PSJ6Sh2V7j — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 12, 2024

“Vicenda difficile da sostenere. Vi hanno lasciato un Pil che nessuno può distruggere ovvero l’amore di una famiglia”, ha commentato Paolo tra gli sguardi commossi di Raffaela, Vincenzo e Maria. Una ripartenza, quella di C’è Posta per Te, che non poteva che essere ampiamente premiata da parte del pubblico di telespettatori italiani che attendono il prossimo sabato per sedere comodamente sul divano e godersi un’altra puntata del programma del cuore. “Clicca qui per vedere il video”