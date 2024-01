Incredibile rivelazione al Grande Fratello di Greta, che ha deciso di parlare di Mirko e Perla. Stava chiacchierando con altri concorrenti all’interno della veranda, quando ha rotto il silenzio sull’ex fidanzata e la coinquilina, dicendo qualcosa di veramente inaspettato. Le sue sensazioni sono state certamente sincere, ma i telespettatori si attendevano ben altro.

Invece nella casa del Grande Fratello Greta ha fatto una confessione clamorosa su Mirko e Perla, che ha lasciato tutti sbigottiti. L’ex tentatrice di Temptation Island ha ormai capito, come tante altre persone, che gli ex fidanzati hanno scoperto di amarsi ancora. Infatti, non hanno del tutto superato la rottura e anche la Rossetti ha preso atto di questa situazione particolare.

Grande Fratello, Greta parla in modo sorprendente di Mirko e Perla

Un’autentica sorpresa c’è stata al Grande Fratello, nel momento in cui le considerazioni di Greta sono state diverse rispetto a quanto ipotizzato dal pubblico. Non ha parlato male di Mirko e Perla, anzi è parsa essere molto matura e ha confessato che c’è un’unica soluzione per l’ex coppia di Temptation Island. Vediamo insieme cosa si è sentita di dire a tal proposito.

Greta ha quindi ammesso a Vittorio che Mirko e Perla hanno ancora un forte sentimento e quindi dovrebbero pensare seriamente di ricomporre la coppia: “Se quella parte non manca che cosa devono cercare? Se il sentimento c’è, di cosa stiamo parlando? Solo stando insieme possono superarla, secondo me. Quello che ha vissuto lei quest’estate lo sta vivendo lui adesso. Noi parlavamo sempre e solo di lei. Lui non voleva accettare di soffrire”.

Greta ne ha parlato anche con Letizia e proprio la fotografa ha detto: “Anch’io l’ho giustificato, però il punto focale è che deve essere lei a riuscire a superarlo”. Vedremo come reagiranno Perla e Mirko.