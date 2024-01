Greta Rossetti ormai si è ambientata al Grande Fratello. Più che ambientata, è da settimane che la ex fidanzata di Mirko Rossetti è nella Casa e si è fatta le sue amicizie, oltre a conquistare molti spettatori. Per esempio è diventata molto intima di Monia La Ferrera, la ex di Massimiliano Varrese, oltre che di Beatrice Luzzi. Con Perla Vatiero “ci stanno lavorando” anche se l’ex protagonista di Temptation Island ha assicurato che non potranno mai essere amiche nella vita vera.

E poi ci sono i coinquilini maschi come Vittorio Menozzi e Sergio D’Ottavi, con cui Greta ha stretto un buon rapporto. E il pubblico si chiede se con Sergio, che è arrivato per ultimo al reality di Canale 5, possa nascere qualcosa di più di un’amicizia visto che negli ultimi giorni continuerebbero a stuzzicarsi a vicenda con battutine piccanti o comunque provocanti. Anche gli altri si sono accorti, come Fiordaliso che ha notato una certa vicinanza tra i due.

GF, pubblico impazzito per Greta e Sergio

E poi ci sono i fan del programma, sempre attenti alle dinamiche che si creano nella Casa, che farebbero già il tifo per loro sui social. Anche perché seguendo la diretta è facile imbattersi in loro due che per un motivo o per un altro, si ritrovano sempre nella stessa cerchia di persone, sempre nella stessa stanza oppure a cucinare insieme.

Per esempio poco fa Greta ha chiesto agli autori di mettere una delle sue canzoni preferite ed ecco che l’hanno accontentata. Ha cominciato a ballare e Sergio ridendo: “La tigre della Malesia si è risvegliata”, facendo riferimento al completino animalier indossato dalla coinquilina.

Poco dopo rieccoci in cucina, anche con Monia. Si sono salutati prima di andare a dormire e Sergio le ha tolto una briciola dal collo. “Smettila di toccarmi”, gli ha detto Greta con tono scherzoso e lui, in romano: “Te piacerebbe”. Una scenetta che ha subito scatenato le fantasie dei fan anche se lei ha poi spiegato alla sua amica di voler stare da sola. Succederà qualcosa come spera parte del pubblico?