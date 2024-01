Nonostante sia ormai fuori da tempo dal Grande Fratello, Mirko riesce quasi sempre ad essere al centro dell’attenzione. Durante le puntate in diretta spesso e volentieri è intervenuto per rivolgersi verso l’ex fidanzata Perla e non solo, ma dopo quello che è successo stavolta è proprio dentro la casa che il suo nome è stato tirato nuovamente in ballo.

E non per fini positivi, infatti un concorrente del Grande Fratello ha attaccato in maniera durissima Mirko. Difficilmente Brunetti potrà rimanere in silenzio a lungo, infatti è stato criticato pesantemente e inevitabilmente dovrà dire qualcosa in sua discolpa. Nel prossimo appuntamento con Alfonso Signorini siamo sicuri quasi al 100% che la tensione si alzerà ai massimi livelli.

Grande Fratello, attacco contro Mirko: “Dice solo cag***”

E ora è tempo di difendersi fuori dal Grande Fratello per Mirko, che non potrà minimamente accettare di essere trattato in questo modo. Tutto è successo dopo un messaggio aereo dedicato a Perla, considerato ambiguo e che si ipotizza possa essere stato inviato dall’ex gieffino. La ragazza è stata messa di nuovo in guardia presumibilmente da Garibaldi e ora Brunetti è finito nel mirino.

A bacchettare Mirko è stato Federico con queste parole: “Mirko ha detto solo cag***, fa il pavone, è tornato a casa e ha ritrovato le pa*** che qua non ha mai avuto, non mi è piaciuto come ha trattato Giuseppe che fino a ieri chiamava amico, Perla non è stupida. Mirko dovrebbe lasciare che Perla viva questa esperienza senza lui, senza condizionamenti“.

Federico che cerca disperatamente un blocco per martedì?

Mirkeo ignora questo sfigato ti prego #Perletti pic.twitter.com/vLjnw94fv8 — Rita🍒 (@Ritacherry09) January 20, 2024

Infine, Federico ha fatto una considerazione sul rapporto tra Mirko e Perla: “Se si fidasse davvero di Perla, se fosse maturato come dice, dopo cinque anni non dubiterebbe ancora di lei“.