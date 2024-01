Situazione sempre più delicata al Grande Fratello tra Varrese e Monia. I due sembravano un po’ più uniti, soprattutto in seguito ad una sorpresa dal cielo. Un messaggio aereo scritto in loro favore dai fan avrebbe potuto rasserenare gli animi, ma poi improvvisamente è accaduto un episodio che ha fatto infuriare i telespettatori. Tantissimi i commenti scritti contro Massimiliano.

Infatti, secondo quanto è possibile notare da un video postato anche dal sito ufficiale del Grande Fratello, Varrese ha avuto una discussione con Monia e c’è chi ha notato nelle sue parole una sorta di minaccia nei confronti della compagna di avventura. E la protesta è scoppiata velocemente, con gli utenti che hanno praticamente preso le difese di La Ferrera.

Grande Fratello, la minaccia di Varrese a Monia: “Fai attenzione…”

Inaspettatamente il dialogo al Grande Fratello tra Varrese e Monia ha preso una piega particolare. Lei ha infatti ripetuto più volte che l’attore le aveva detto cose spiacevoli, ma inizialmente lui aveva fatto intuire di non aver compreso il suo discorso. Poi Massimiliano si è esposto e ha proferito una frase sibillina, che ha messo in guardia la stessa donna, la quale ha chiesto immediate spiegazioni.

Varrese ha quindi avvertito così Monia, come riportato da un utente: “Attenta alle modalità che hai (di parlare con me), altrimenti ti trovi mezza casa contro“. Di fronte a questa affermazione, lei ha sollevato un dubbio: “Ma non è che sei tu a mettermi tutta la casa contro? Non sto capendo”. Massimiliano si è girato repentinamente e se n’è andato, non rispondendo alla domanda.

E gli utenti hanno chiesto anche la sua cacciata: “Questa è una minaccia, punto”, “Minaccioso e pericoloso, buttatelo fuori“, “Ma perché non va a fare meditazione a casa invece di minacciare la gente dentro il GF?”.