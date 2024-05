“È con enorme tristezza e con il cuore spezzato in milioni di pezzi che scrivo questo post per annunciare la scomparsa del mio caro marito e compagno di vita”: queste le parole dell’attore Ben Daniels, sposato con il collega dal 1993. “Era un attore meraviglioso e tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce”, ha scritto a corredo di una foto che ritrae i due.

“Onestamente non so cosa farò senza di lui al mio fianco”, ha aggiunto Daniels nel post pubblicato su Instagram. “Ha affrontato la sua terribile malattia con tale coraggio, senza autocommiserazione. Mai. Era straordinario e ci mancherà tantissimo. Gli è stato diagnosticato un cancro del dotto biliare a dicembre: ieri, alle 13:07. Avevo interrotto tutto il lavoro per occuparmi di lui, ma nessuno di noi due aveva idea che sarebbe successo tutto così in fretta”.

Ian Gelder, morto il Kevan Lannister ne Il trono di spade

Ian Gelder, attore britannico noto per il ruolo di Kevan Lannister in Il Trono di Spade, è morto lunedì per complicazioni dovute al cancro del dotto biliare. Aveva 74 anni. Gelder è apparso in cinque serie di Game of Thrones nel ruolo di Kevan Lannister, ed è stato visto di recente in un episodio della serie poliziesca d’epoca della BBC One Padre Brown, all’inizio di quest’anno.

L’attore ha interpretato il fratello minore di Lord Tywin Lannister (Charles Dance) in 12 episodi della serie di successo HBO “Il Trono di Spade”. Lord Tywin Lannister era il lord di Castel Granito, Scudo di Lannisport, Protettore dell’Ovest e Protettore del Reame. A capo della Casa Lannister, era uno degli uomini più potenti di Westeros e padre di Jaime, Cersei e Tyrion Lannister. Adorava i suoi figli Jaime e Cersei ma disprezzava Tyrion a causa della deformità di quest’ultimo e al fatto che l’amata moglie Joanna morì dando alla luce proprio Tyrion.

È apparso in numerose serie televisive, tra cui “Doctor Who”, “Snatch”, “Fifteen-Love”, “Casualty”, “Padre Brown”, “The Bill”, “Edward the King”, “I Thought You’d Gone” e “Le sue oscure materie”. È stato anche un pilastro della serie di film horror “Dark Ditties”. Ian Gelder era un attore teatrale esperto, apparso in molte produzioni classiche nel corso della sua carriera come Il crogiuolo e La bisbetica domata.